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Умрла мисица Луција Шишић (22)

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08.09.2026 09:31

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Луција Шишић
Фото: Printscreen/Instagram

Мис Аустрије из 2024. године, Луција Шишић, преминула је изненада у 22. години, а вијест о њеној смрти потресла је њене пријатеље и познанике.

Од младе дјевојке опраштају се бројни људи на друштвеним мрежама, истичући њену доброту, осмех и топлину.

"Наша Луција нас је напустила, прерано и заувијек. Луција је била дјевојка изузетне љепоте, али прије свега млада особа чији су осмјех, љубазност и топлина оставили трајан утисак на срца оних који су је познавали", написао је породични пријатељ Мирослав Пиплица на Фејсбуку.

Луција је од рођења имала срчану ману, о чему је својевремено говорила у интервјуу за аустријски "Хојте"

"Спортске недјеље су се одвијале без мене. Моје дјетињство је једноставно било другачије, али ме је и ојачало", рекла је она 2024. године.

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Током живота подвргнута је чак седам операција срца, а посљедњу је имала прошле зиме. Након захвата, на друштвеним мрежама је подијелила да је операција успјешно прошла и изразила олакшање због свог здравственог стања.

Упркос здравственим проблемима, Луција је 2024. године понијела престижну титулу Мис Аустрије.

Након њене побједе нису одржани нови избори, због чега је до смрти остала актуелна носитељка титуле.

Вијест о њеној смрти изазвала је бројне реакције, а пријатељи и познаници опраштају се од ње емотивним порукама.

"Њена достигнућа била су извор радости и поноса, али прије свега, њена хуманост и ведра природа остаће нам у трајном сећању. Почивај у Божјем миру, драги наш анђеле", закључио је Пиплица.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

мисица

Аустрија

Луција Шишић

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