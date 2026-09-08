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Салма Хајек фотографијама без одјеће обиљежила 60. рођендан, позирала у мору

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08.09.2026 07:46

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Селма Хајек глумица позирала гола у мору
Фото: Instagram/printscreen

Глумица Салма Хајек прославила је 2. септембра свој јубиларни 60. рођендан, а поводом овог посебног тренутка сад је подијелила неколико фотографија на Инстаграму на којима позира без одјеће.

Хајек је ушла у нову деценију живота уживајући у купању у мору. Међу објављеним фотографијама налази се и она на којој насмијана лежи у плићаку.

Позирала је без одјеће док су јој морски валови прекривали тијело, а она је гледала у страну.

На другој фотографији глумица израња из воде са забаченом главом и погледом усмјереним далеко од камере.

Кратко је описала објаву ријечима: "60 и захвална".

Салма је рођендан прославила окружена вољенима, укључујући своју кћерку Валентину Палому и Би Куарон, кћерку њеног дугогодишњег пријатеља Алфонса Куарона.

Снимак који је подијељен на мрежама показује да је прослава одржана с врло мексичким призвуком, а Салма је прихватила традиционалну "мордиду", обиљежавајући прекретницу уз смијех, окружена породицом.

Ла Мордида једна је од најпознатијих и највеселијих мексичких рођенданских традиција у којој слављеник мора узети први угриз рођенданске торте без кориштења руку или прибора за јело, преноси Кликс

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Тагови :

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рођендан

Холивуд

Салма Хајек гола

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