Салма Хајек фотографијама без одјеће обиљежила 60. рођендан, позирала у мору

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Салма Хајек прославила је 2. септембра свој јубиларни 60. рођендан, а поводом овог посебног тренутка сад је подијелила неколико фотографија на Инстаграму на којима позира без одјеће.
Хајек је ушла у нову деценију живота уживајући у купању у мору. Међу објављеним фотографијама налази се и она на којој насмијана лежи у плићаку.
Позирала је без одјеће док су јој морски валови прекривали тијело, а она је гледала у страну.
На другој фотографији глумица израња из воде са забаченом главом и погледом усмјереним далеко од камере.
Салма је рођендан прославила окружена вољенима, укључујући своју кћерку Валентину Палому и Би Куарон, кћерку њеног дугогодишњег пријатеља Алфонса Куарона.
Снимак који је подијељен на мрежама показује да је прослава одржана с врло мексичким призвуком, а Салма је прихватила традиционалну "мордиду", обиљежавајући прекретницу уз смијех, окружена породицом.
Ла Мордида једна је од најпознатијих и највеселијих мексичких рођенданских традиција у којој слављеник мора узети први угриз рођенданске торте без кориштења руку или прибора за јело, преноси Кликс
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