Велики преокрет и крај љета: Балкану пријете олује, град и поплаве

Аутор:АТВ редакција
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Драстична промјена времена захватиће Европу. Дуготрајна септембарска врућина слама се под налетом дубоке долине са Атлантика. Испред хладног фронта ваздух је још екстремно топао, док иза њега надире знатно хладнија маса поларног поријекла.
Тај судар, уз већ ионако топло и влажно Средоземље, ствара услове за широку појаву опасног времена од Алпа до западног Балкана.
Снажан горњи талас са сјеверног Атлантика у уторак улази у западну Европу, а у сриједу и четвртак шири се према средњој Европи и Средоземљу. Гребен који је одржавао врућину пуца.
Најтоплији ваздух пред таласом потискује се према источној Европи и западној Русији, док у средњу Европу иза фронта стиже хладноћа. Температуре ће пасти за 15 до 20 °Ц за мање од 24 часа, пише „Севере Ведер Јуроп“, а преноси Модно.
Над сјеверним Средоземљем формира се секундарни циклон који се креће преко Италије према западном Балкану. Због тога се фронт успорава и јача, па нестабилност траје дуже. Најугроженији појас у сриједу и четвртак протеже се од источне Француске и Швајцарске преко сјеверне Италије и Аустрије до Словеније и Хрватске.
Опасност долази из комбинације екстремне нестабилности, високе влажности због рекордно топле површине Средоземног мора и јаког вертикалног смицања вјетра уз млазну струју. У таквом окружењу могуће су суперћелијске олује које могу донијети крупан град, бујичне кише и поплаве, јак вјетар, а понегдје је могућа и појава торнада.
У сриједу око поднева најјаче олује могуће су у подручју Балеарских острва. Током поподнева и ноћи тежиште се сели на сјеверну Италију и сјеверни Јадран. У четвртак фронт и олује напредују према централној Италији, Јадрану и западном Балкану.
Због велике количине влаге и споријег помјерања олујних ћелија, за два дана локално може пасти 150 до 200 милиметара кише. Посебно су осјетљиви Лигурски залив, сјеверни Јадран, сјеверозападни Балкан, као и обале Тоскане и Јадрана, гдје би олује могле да се задрже над истим подручјем и донесу изразито велике количине падавина.
Иза фронта у средњу и западну Европу стиже свјеж, јесењи ваздух. На већим надморским висинама очекује се први јачи снијег, а сњежна граница спушта се на високе планинске превоје. До викенда ће се у већем дијелу западне и средње Европе осјетити нагли прелазак са касног љета на рану јесен.
Киша и освјежење шириће се великим дијелом Европе до почетка сљедеће седмице, а дугорочни сигнали указују на то да ће вријеме остати динамичније и средином септембра. Посебан опрез савјетује се у сриједу и четвртак у Словенији, Хрватској, сјеверној Италији и дуж Јадрана.
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