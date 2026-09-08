Logo

Велики преокрет и крај љета: Балкану пријете олује, град и поплаве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 08:42

Коментари:

0
Велики преокрет и крај љета: Балкану пријете олује, град и поплаве
Фото: ATV

Драстична промјена времена захватиће Европу. Дуготрајна септембарска врућина слама се под налетом дубоке долине са Атлантика. Испред хладног фронта ваздух је још екстремно топао, док иза њега надире знатно хладнија маса поларног поријекла.

Тај судар, уз већ ионако топло и влажно Средоземље, ствара услове за широку појаву опасног времена од Алпа до западног Балкана.

Снажан горњи талас са сјеверног Атлантика у уторак улази у западну Европу, а у сриједу и четвртак шири се према средњој Европи и Средоземљу. Гребен који је одржавао врућину пуца.

Најтоплији ваздух пред таласом потискује се према источној Европи и западној Русији, док у средњу Европу иза фронта стиже хладноћа. Температуре ће пасти за 15 до 20 °Ц за мање од 24 часа, пише „Севере Ведер Јуроп“, а преноси Модно.

Над сјеверним Средоземљем формира се секундарни циклон који се креће преко Италије према западном Балкану. Због тога се фронт успорава и јача, па нестабилност траје дуже. Најугроженији појас у сриједу и четвртак протеже се од источне Француске и Швајцарске преко сјеверне Италије и Аустрије до Словеније и Хрватске.

Опасност долази из комбинације екстремне нестабилности

Опасност долази из комбинације екстремне нестабилности, високе влажности због рекордно топле површине Средоземног мора и јаког вертикалног смицања вјетра уз млазну струју. У таквом окружењу могуће су суперћелијске олује које могу донијети крупан град, бујичне кише и поплаве, јак вјетар, а понегдје је могућа и појава торнада.

У сриједу око поднева најјаче олује могуће су у подручју Балеарских острва. Током поподнева и ноћи тежиште се сели на сјеверну Италију и сјеверни Јадран. У четвртак фронт и олује напредују према централној Италији, Јадрану и западном Балкану.

Због велике количине влаге и споријег помјерања олујних ћелија, за два дана локално може пасти 150 до 200 милиметара кише. Посебно су осјетљиви Лигурски залив, сјеверни Јадран, сјеверозападни Балкан, као и обале Тоскане и Јадрана, гдје би олује могле да се задрже над истим подручјем и донесу изразито велике количине падавина.

Иза фронта у средњу и западну Европу стиже свјеж, јесењи ваздух. На већим надморским висинама очекује се први јачи снијег, а сњежна граница спушта се на високе планинске превоје. До викенда ће се у већем дијелу западне и средње Европе осјетити нагли прелазак са касног љета на рану јесен.

Киша и освјежење шириће се великим дијелом Европе до почетка сљедеће седмице, а дугорочни сигнали указују на то да ће вријеме остати динамичније и средином септембра. Посебан опрез савјетује се у сриједу и четвртак у Словенији, Хрватској, сјеверној Италији и дуж Јадрана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Балкан

Временска прогноза

Олуја

Суперћелијска олуја

падавине

Коментари (0)

Више из рубрике

пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

Регион

Апокалиптичан снимак из Црне Горе: Пожар гута све пред собом, од дима се једва назире пут

5 ч

0
Велики дио Загреба остао без струје

Регион

Велики дио Загреба остао без струје

15 ч

0
Сахрана генерала Ратка Младића

Регион

Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

22 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Подгорица: 47 притвореника ступили у штрајк глађу

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима