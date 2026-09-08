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Ђани открио како је добио надимак: Мајка била очајна када је чула прво име

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08.09.2026 09:46

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Радиша Трајковић Ђани пјевач
Фото: YouTube/printscreen

Радиша Трајковић широј јавности познат је као Ђани, надимак под којим је изградио успјешну каријеру и постао једно од препознатљивијих имена на естради.

Иако су многи годинама нагађали да је надимак добио по познатом модном дизајнеру Ђанију Версаћеу, пјевач је својевремено открио како је заиста настало његово умјетничко име.

Како је испричао, за све је био заслужан хармоникаш Миша Мијатовић, који му је прво предложио име Дени. Међутим, то име није дуго трајало.

Након што је 1994. године објавио албум под својим правим именом Радиша Трајковић, замолио је Мијатовића, с којим је тада сарађивао, да му смисли умјетничко име које би помогло његовом новом албуму.

Приједлог је био Дени, али се име није допало његовој породици.

– Дођем ја кући и кажем мами и тати: „Од сада се зовем Дени.“ Тата ми каже: „Сине, нека је са срећом“, а мама тужна каже: „Сине, можеш ли промијенити то име Дени? Знаш да комшија има пса који се тако зове, да нам се не смије цијела улица?“ Онда кажем ја Миши: „Мијењам у Ђани“ – испричао је пјевач.

Тако је настао надимак под којим га публика данас препознаје.

Ђани се раније нашалио и на рачун своје висине. Говорећи о дјевојци коју је тада описао као своју велику љубав, кроз шалу је рекао да има 1,70 метара, док је она наводно висока 1,90.

– Савршено је то што сам висок 1,70 метара, а она 1,90 метара – рекао је тада Ђани, преноси Аваз

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Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

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Пјевач

музика

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