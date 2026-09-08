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Србин даје 5.500 евра за врло просту информацију! Оглас запалио мреже, ево шта тачно тражи

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08.09.2026 10:39

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Новац еври
Фото: Pixabay

Један несвакидашњи оглас на Фејсбуку привукао је огромну пажњу јавности јер аутор нуди укупно чак 5.500 евра ономе ко му помогне да пронађе и купи специфично сеоско имање у Србији.

Награда се исплаћује искључиво уколико дође до купопродаје, а услови које некретнина мора да испуни су врло прецизни:

Основна награда је 2.500 евра. Она слиједи особи која га доведе до имања које има директан, властити излаз на ријеку.

Додатних 3.000 евра (укупно 5.500 евра) исплаћује се уколико се на том истом имању налази и непресушиви извор питке воде, пише Телеграф.

Строго је одређена локација. Понуда не важи за територију цијеле државе, већ је географски ограничена искључиво на цијелу Шумадију и Подриње (потез од Лознице до Бајине Баште).

Сви који имају информацију о оваквом парчету земље могу директно контактирати купца на број телефона 062 9762 561. С обзиром на то да агенти за некретнине ријетко узимају оволике провизије за сеоска имања, нема сумње да је ово једна од најуноснијих прилика за брзу зараду у Србији тренутно.

Ово је линк до огласа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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продаја

Србија

некретнине

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