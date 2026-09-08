Игуана нарасте и до два метра: Да ли сте спремни на обавезу која траје 20 година?

Аутор:АТВ редакција
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Национални дан свијести о игуани, који се обиљежава сваког 8. септембра, идеална је прилика да будући власник сазна како да је припитоми и научи да буде пријатељски настројена према људима, како да брине о њеном здрављу и хигијени и како да удобно смјести ову помало застрашујућу даму да би живјела дуго и срећно.
Уз одговарајућу његу и пажњу, игуана може бити диван кућни љубимац дуги низ година.
Национални дан свијести о игуани, који је први пут обиљежен 1998., прогласила је група власника ових животиња који су жељели да покажу да игуане нису "љубимци за једнократну употребу" и да им је потребна посебна велика љубав да би биле здраве и срећне. Управо зато Национални дан свијести о игуанама пружа дивну прилику људима да прошире своје знање о овој јединственој и занимљивој животињи. Ако се прибојавате игуана које имају репутацију да су агресивне и умију гадно да уједу, сазнајте више о њима.
Терористи који први пут узимају игуану за љубимца понекад нису свјесни на шта се обавезују када донесу ову необичну животињу пуну крљушти у дом, јер ће она једног дана нарасти чак до два метра! Игуана има специфичне потребе у исхрани и природни карактер рептила: њу је лако вољети, али је о њој веома тешко бринути.
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Прије свега, игуане не подносе хладноћу и мјеста која имају одговарају морају бити сува и топла. Ако је игуана изложена превише хладним температурама, њен метаболизам ће се толико успорити да ће ући у стање слично коми, а понекад ће пасти са дрвета док температуре не порасту.
Иако не "разговарају" међусобно, игуане полако климају главом у знак поздрава. Када брзо климају главом или репом горе-доле, то значи да су узнемирене и да им не треба прилазити! Ови гмизавци могу живети веома дуго у заточеништву, чак 20 година и понекад представљају дугорочнију обавезу него пси или мачке.
Да ли знате да зелена игуана има три ока? Иако треће око, које се налази на врху главе игуане, није типично око које види, оно може да осјети кретање и упозори на долазак предатора.
(телеграф)
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