Има ли истине? Овај хороскопски знак вјерује да ништа није случајно

Аутор:АТВ редакција
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Неки људи вјерују да се неке ствари у животу једноставно морају догодити.
Посебну пажњу придају случајностима, необичним подударностима и осјећају да их нешто покушава усмјерити према одређеној одлуци. Према астролошким тумачењима, један знак посебно вјерује у такве знакове.
Рибе су познате по израженој интуицији и осјетљивости на људе и ситуације око себе. Често вјерују властитом осјећају, чак и када за њега немају конкретно објашњење. Због тога случајности и необичне подударности могу доживјети као знак да се нешто догађа с разлогом.
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Када се неколико наизглед неповезаних ствари догоди у кратком времену, Рибе ће се запитати покушава ли им живот нешто поручити. Умјесто да све припишу случајности, често траже дубље значење у догађајима који им се догоде.
Рибе се при доношењу одлука често ослањају на осјећај. Ако им се нека особа или ситуација одмах учини познатом или важном, тешко ће потпуно занемарити тај утисак.
Такав приступ може их подстаћи да буду отворене према новим приликама и људима. Чак и када не могу објаснити зашто нешто осјећају, спремне су вјеровати властитој интуицији.
За Рибе необични сусрети, поновљени догађаји или неочекиване подударности могу имати посебно значење. Вјерују да се неке ствари догоде управо онда када треба и да нас одређени догађаји могу усмјерити према новим искуствима.
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