Паметни семафор доноси револуцију: За поштовање ограничења брзине добијеш зелено свјетло

Аутор:АТВ редакција
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Два америчка града тестирају необичан начин контроле брзине који возаче практично награђује ако поштују ограничење.
У Албукеркију у Новом Мексику и Портланду у Орегону користи се систем познат као "Рест ин Ред".
Семафор, када нема возила, подразумијевано остаје на црвеном. Сензори затим детектују возило које прилази раскрсници и његову брзину.
Ако возач иде у оквиру ограничења, систем може раније да му укључи зелено свјетло. Они који прилазе пребрзо имају већу шансу да наиђу на црвено и сачекају.
Портланд је технологију увео на дијеловима једне од најопаснијих саобраћајница у граду. На првој тестираној раскрсници просјечна брзина пала је са око 63 km/h на 48 km/h, колико износи прописано ограничење.
Систем је касније проширен и на још неколико раскрсница дуж исте саобраћајнице.
Албукерки је сличну технологију поставио на улицама гдје су грађани годинама пријављивали проблеме са прекорачењем брзине и саобраћајним незгодама.
Град истовремено користи и аутоматску контролу брзине, као и координисане семафоре подешене на око 48 km/h.
За разлику од класичних камера за контролу брзине, овај систем не мора да кажњава возача који прекорачи ограничење. Умјесто тога, возачима који поштују правила омогућава брже пролазак кроз раскрснице.
Идеја је једноставна: ако возач због поштовања ограничења чешће "ухвати" зелено, док онај који јури мора да чека на црвеном, безбједна вожња постаје и практичнија.
(б92)
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