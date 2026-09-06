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Сазнајте какво је вријеме било на дан када сте рођени?

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06.09.2026 13:31

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Да ли је на дан вашег рођења падала киша, падао снијег, дувао јак вјетар или је температура била неуобичајено висока?

Захваљујући једном занимљивом дигиталном алату, данас је могуће завирити у временске прилике из прошлости и провјерити какав је дан био у граду у којем сте рођени.

Алат "Weather Replay", који је развио европски програм за посматрање Земље "Коперник", омогућава корисницима да на интерактивној карти прегледају временске прилике за различите датуме из прошлости.

Довољно је одабрати датум, пронаћи одређени град и провјерити какви су временски услови тада владали.

Какво је вријеме било када сте дошли на свијет?

Већина људи вјероватно не зна какво је вријеме било на дан њиховог рођења. Посебно када је ријеч о датумима од прије неколико деценија, такве информације најчешће остану забиљежене само у метеоролошким архивама.

"Weather Replay" омогућава да се та успомена реконструише на једноставан начин. На интерактивној карти могуће је одабрати датум и локацију, након чега алат приказује податке о временским приликама за изабрано подручје.

Тако можете провјерити да ли је ваш родни град тог дана био под снијегом, да ли је падала киша, колико је било топло или хладно, али и какви су други метеоролошки услови забиљежени.

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За становнике приморских крајева занимљиво може бити и да провјере да ли је на дан њиховог рођења дувао снажан вјетар, док они из континенталних подручја могу сазнати да ли је тај датум обиљежила неуобичајена хладноћа или висока температура.

Не морате провјеравати само датум рођења

Посебност овог алата је у томе што се његово коришћење не мора завршити на датуму рођења.

Можете се вратити у прошлост и провјерити какво је вријеме било на дан када сте се вјенчали, завршили школовање, кренули на важно путовање или доживјели неки други догађај који памтите.

На тај начин обичан датум из календара добија потпуно нову димензију. Можда ћете открити да је дан који памтите по сунцу заправо био неуобичајено топао, да је на дан вашег вјенчања падала киша или да је путовање које памтите по лијепом времену почело у периоду када су метеоролошки услови били далеко од идеалних.

Подаци који чувају временску историју

"Weather Replay "дио је европског система Коперник, који прикупља и обрађује велики број података о Земљи, атмосфери, клими и животној средини, преносе Независне.

За разлику од класичне временске прогнозе, која нам говори шта можемо очекивати у наредним данима, овакви алати омогућавају поглед уназад – у временске прилике које су већ прошле.

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Управо због тога "Weather Replay" може бити занимљив и онима које не занимају само временске прилике већ и лична историја. Датум рођења, годишњица, важан догађај или путовање тако могу добити своју малу метеоролошку причу.

Ако желите да провјерите какво је вријеме било на ваш посебан дан, алат "Weather Replay" можете пронаћи на интернету и одабрати датум и град који вас занимају.

Линк се налази овдје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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