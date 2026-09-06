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Пречка пала голману на главу

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06.09.2026 13:54

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Пречка пала голману на главу
Фото: Društevna mreža X/Futbismo

Фудбал је током година понудио безброј невjероватних сцена, али оно што се догодило на утакмици друге лиге Колумбије између Леонеса и Атлетика тешко да је ико могао да очекује.

Голман гостујућег тима Хуан Муњера припремао се за одбрану пенала, а онда је услиједио тренутак који је у рекордном року обишао друштвене мреже.

Играо се финиш утакмице, а домаћи Леонес добио је прилику да смањи заостатак са бијеле тачке. Муњеру је чекао пенал, па је, као што голмани често раде у таквим ситуацијама, покушавао да се припреми за ударац, преноси Курир.

Конструкција гола се изненада помјерила, пречка се одвојила и пала директно на главу голмана Атлетика.

На тренутак је све стало. Играчи су одмах притрчали, док је сцена изазвала шок међу присутнима. Срећом, према извјештајима колумбијских медија, Муњера је остао на ногама и није задобио озбиљнију повреду.

Када су играчи и службена лица поново учврстили конструкцију гола, утакмица је настављена, а домаћи фудбалер коначно је добио прилику да изведе пенал и промашио.

Атлетико је на крају славио са убедљивих 3:0, а јунак побједе био је Алехандро Онате, који је постигао сва три гола за гостујући састав.

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Тагови :

голман

Фудбал

пречка

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