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Минић: Српски народ мора уздигнуте главе тежити јединству

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06.09.2026 14:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Источној Илиџи да српски народ мора ка јединству ићи уздигнуте главе онако како је то радио сваки српски борац када је гинуо у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Источној Илиџи да српски народ мора ка јединству ићи уздигнуте главе онако како је то радио сваки српски борац када је гинуо у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Минић је рекао да српски народ јаче и одлучније мора тежити јединству Срба с обје стране Дрине.

"Зато и будућа влада нека само ради за Републику Српску и јединствен српски народ, ни за какву странку, ни за каквог човјека, ни за каквог појединца", поручио је Минић у обраћању испред Спомен-цркве Светог великомученика Димитрија на Вељинама поводом обиљежавања Дана 3. сарајевске бригаде Републике Српске.

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Минић је рекао да је свјестан жртве коју су српски борци источног дијела Републике Српске дали за Републику Српску.

"Данас сам дошао као Саво Минић, дошао сам да се поклоним нашим див јунацима и да слушам вашу причу. То је било далеко од мене. Ми смо само преко медија слушали шта се дешава овдје у Сарајеву. И тражим, и желим, да ко год дође послије мене, тако уради", рекао је Минић.

Минић је навео да је данас био и на Новом Зејтинлику на Сокоцу.

"Ту лежи наших 458 најбољих синова бораца. Њих никад заборавити не смијемо", поручио је Минић.

Минић је поновио да Републику Српску српски народ може и мора сачувати, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Источна Илиџа

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