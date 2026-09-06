Минић положио вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је данас вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу у насељу Добриња у Источној Илиџи, у оквиру обиљежавања Дана Треће сарајевске бригаде Војске Републике Српске.
Доктор Лазић је био ратни хирург и хуманисти који је својим знањем, храброшћу и пожртвованошћу спасио на хиљаде живота.
Као једини хирург на подручју тадашњег Српског Сарајева, током 40 мјесеци обавио је више од 3.500 операција и оставио неизбрисив траг међу људима којима је помагао у најтежим тренуцима.
У Источној Илиџи предсједник Владе @minicsavo положио је вијенац код споменика др Миодрагу Лазићу, ратном хирургу и хуманисти који је својим знањем, храброшћу и пожртвованошћу спасио на хиљаде живота.— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) September 6, 2026
Као једини хирург на подручју тадашњег Српског Сарајева, током 40 мјесеци… pic.twitter.com/VXzLDKr17t
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