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Минић положио вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу

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06.09.2026 13:07

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Минић положио вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу
Фото: Društevna mreža X/Vlada Republike Srpske

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је данас вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу у насељу Добриња у Источној Илиџи, у оквиру обиљежавања Дана Треће сарајевске бригаде Војске Републике Српске.

Доктор Лазић је био ратни хирург и хуманисти који је својим знањем, храброшћу и пожртвованошћу спасио на хиљаде живота.

Као једини хирург на подручју тадашњег Српског Сарајева, током 40 мјесеци обавио је више од 3.500 операција и оставио неизбрисив траг међу људима којима је помагао у најтежим тренуцима.

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Тагови :

Миодраг Лазић

Саво Минић

Република Српска

полагање вијенаца

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