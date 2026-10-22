Наташа Беквалац иде на све или ништа: Требало јој је пуних шест година за овај велики корак

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Наташа Беквалац подијелила је са својом публиком размишљање о могућем новом великом концерту, а њено питање на друштвеним мрежама изазвало је бројне реакције.
Наиме, обратила се пратиоцима и упитала их шта мисле о томе да почне да размишља о концерту.
„Шта мислите о томе да кренем да размишљам о концерту“, упитала је пјевачица.
Како је открила, њена екипа већ неко вријеме врши велики притисак на њу да направи овај корак.
„Екипа врши баш велики притисак на мене, Боже колико сам лијена“, нашалила се Наташа.
Ипак, њена објава показала је да јој је мишљење публике важно, због чега је пратиоце позвала да јој пишу и подијеле своја размишљања.
„Пишите ми, треба ми да вас чујем, осјетим… То ми увијек треба“, поручила је пјевачица.
Судећи према коментарима, њени фанови једва чекају нови концерт, а многи сматрају да је вријеме да поново стане пред публику у великој дворани.
„Дугујеш нам Арену“, поручио јој је један од пратилаца.
Подсјећамо, Наташа Беквалац посљедњи велики солистички концерт у београдској „Арени“ одржала је 14. фебруара 2020. године, на Дан заљубљених, под називом „С.О.С. за љубав“.
Шест година касније, њена објава поново је покренула причу о могућем концерту, али пјевачица за сада није потврдила да ли ће и када одржати нови наступ.
(Аваз)
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