Веза озваничена: Карлеуша се страсно љуби са 25 година млађим!

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Након што су их медији данима уназад непрестано пратили и док се шушкало о наводној вези, пјевачица Јелена Карлеуша је у свом стилу озваничила везу са 25 година млађим партнером.
Карлеуша је ријешила да страсним пољупцем потврди наводе да је у вези са манекеном Александром Шевом.
Пјевачица је синоћ, на промоцији новог албума Секе Алексић, ријешила да потврди нагађања медија, присутне је оставила без текста, а по свему судећи и оне који су имали прилику видјети овај пољубац путем друштвених мрежа.
Karleuša se ljubi sa novim frajerom pred svima: Ozvaničila vezu sa 25 godina mlađim manekenom! #Karleusa #JK #JelenaKarleusa #AleksandarSevo #caosvima https://t.co/zbp5B9Y83b— Republika X (@RepublikaX) October 21, 2026
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