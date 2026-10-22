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Веза озваничена: Карлеуша се страсно љуби са 25 година млађим!

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22.10.2026 07:48

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Јелена Карлеуша страственим пољупцем озваничила везу са 25 година млађим
Фото: Instagram/printscreen

Након што су их медији данима уназад непрестано пратили и док се шушкало о наводној вези, пјевачица Јелена Карлеуша је у свом стилу озваничила везу са 25 година млађим партнером.

Карлеуша је ријешила да страсним пољупцем потврди наводе да је у вези са манекеном Александром Шевом.

Пјевачица је синоћ, на промоцији новог албума Секе Алексић, ријешила да потврди нагађања медија, присутне је оставила без текста, а по свему судећи и оне који су имали прилику видјети овај пољубац путем друштвених мрежа.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Александар Шево

Љубавна веза

пољубац

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Пјевачица

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