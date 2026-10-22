Аутор:АТВ редакција
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Предузеће намјенске индустрије Бинас д.д. Бугојно завршило је 2025. годину с импресивних 15,17 милиона КМ нето добити, али ако питате ревизоре, ова рачуноводствена магија више подсјећа на зону сумрака него на стабилно пословање.
И док се на папиру слави историјски успјех и броје укупни приходи од 63,83 милиона КМ, у стварности нико не може са сигурношћу потврдити гдје су нестали рачунари, у каквом су стању машине, нити како се трошило више од 31,5 милиона марака за набавке које су прошле без јасних планова, транспарентности и конкурентности.
Анализа финансијских извјештаја открила је да бугојански гигант има блокиране рачуне, милионске дугове према радницима који га затрпавају стотинама тужби, те мистериозне "сумњиве" милионе из 2020. године за које нико нема пратећу документацију, пише Фактор.
Како је фирма са 20 милиона КМ акумулираног губитка из прошлости успјела "изронити" у огроман плус без успостављеног система праћења сопствене производње и цијене коштања производа, остаје питање за финансијске мађионичаре или за надлежне правосудне органе.
Идемо сад редом, шта су то утврдили федерални ревизори чешљајући документацију још једног предузећа које се бави намјенском индустријом и у већинском је власништву Федерације БиХ.
Предузеће намјенске индустрије Бинас д.д. Бугојно исказало је добит од 15,17 милиона КМ, али ревизори нису могли потврдити вриједност дијела залиха, потраживања и капитала.
Нису евидентиране ни све обавезе по правоснажним судским пресудама, док за набавке вриједне више од 31,5 милиона КМ није било могуће потврдити да су проведене уз осигурање транспарентности и конкурентности.
Бинас д.д. Бугојно остварио је у 2025. години нето добит од 15,17 милиона КМ и укупне приходе од 63,83 милиона КМ, али је ревизија финансијских извјештаја открила низ озбиљних недостатака због којих исказани финансијски резултат не даје потпуну и поуздану слику пословања овог предузећа намјенске индустрије.
Међу најзначајнијим налазима су неправилности у евидентирању залиха и потраживања, неевидентиране обавезе по судским пресудама, недовољно уређене процедуре набавки те нејасноће у вези с финансијском консолидацијом коју је Влада Федерације БиХ покренула 2021. године.
Бинас није успоставио одговарајући систем евидентирања и праћења производње готових производа, полупроизвода и производње у току. Нису утврђени ни начин обрачуна цијене коштања производа ни цјеновник готових производа, чије се продајне цијене одређују уговорима с купцима.
На крају 2025. године сировине, материјал, резервни дијелови и ситан инвентар исказани су у износу од 7,23 милиона КМ.
Додатних 263.358 КМ евидентирано је на позицији производње у току, полупроизвода и недовршених услуга.
Тај износ потиче још из 2020. године, а односи се на недовршене производе. Међутим, Бинас ревизорима није презентовао документацију на основу које је износ евидентиран, па није било могуће потврдити на шта се конкретно односи.
Иако је на овај проблем упозорено и у претходном ревизорском извјештају, предузеће није подузело одговарајуће активности како би утврдило стварно стање и правилно евидентирало наведени износ.
Додатни проблем је што се у обрачун трошкова производње укључују директни трошкови материјала, али не и сви директни и индиректни трошкови производње.
Због тога није могуће поуздано утврдити цијену коштања производа, стварне трошкове продатих производа нити разлику између продајне цијене и цијене коштања. Ревизори, стога, нису могли потврдити исказану вриједност залиха сировина, материјала и производње.
Проблеми су утврђени и у евидентирању потраживања. Бинас је на крају 2025. године имао 1,15 милиона КМ сумњивих и спорних потраживања, која се односе на 2016. и 2018. годину. Од тога се 1,07 милиона КМ односи на потраживања од купаца, а 75.300 КМ на раније дате авансе.
Иако су ова потраживања већ класификована као сумњива и спорна, њихова вриједност није исправљена на терет расхода, како налажу рачуноводствени стандарди. Према подацима из извјештаја, за њих нису покренуте тужбе нити поступци наплате.
Ревизори су упозорили да су због тога расходи потцијењени, а потраживања и финансијски резултат прецијењени најмање за 1.145.842 КМ.
Уз то, потраживања нису евидентирана на одговарајућим рачуноводственим контима, а у биљешкама уз финансијске извјештаје наведено је да нема сумњивих и спорних краткорочних потраживања, иако је њихов износ био већи од 1,1 милион КМ.
Значајан дио укупних потраживања од купаца концентрисан је код два пословна партнера: Спарта Армоур д.о.о. Бања Лука дугује Бинасу 1.526.672 КМ, а Претис д.д. Вогошћа 1.082.425 КМ.
Њихова салда су усаглашена, али предузеће на датум биланса није процијенило наплативост потраживања у складу с прописаним стандардима.
Сличан пропуст утврђен је и код аванса датих за набавку сировина и материјала. Од укупно 2,41 милион КМ таквих аванса, 71.298 КМ односи се на износе старије од годину дана. Бинас није процијенио очекиване кредитне губитке, због чега су и по том основу расходи потцијењени, а потраживања и финансијски резултат прецијењени за најмање 71.298 КМ.
Бинас има трансакцијске рачуне блокиране од Пореске управе ФБиХ и Управе за индиректно опорезивање БиХ због дуговања из претходних периода. За редовно пословање користи рачун отворен код Унион банке, за који је законом о финансијској консолидацији предвиђена заштита од принудног извршења док траје тај поступак.
На крају 2025. године укупне обавезе по основу плаћа, накнада и других примања запослених износиле су 10,76 милиона КМ. Од тога се 2,21 милион КМ односио на децембар 2025, док је чак 8,55 милиона КМ из ранијих периода.
Међу старим дуговањима је 5,44 милиона КМ по основу нето плаћа и топлог оброка који су предмет принудне наплате, као и 3,11 милиона КМ обавеза према Пореској управи ФБиХ за доприносе.
Бинас је током 2025. године сукцесивно измиривао дио тих обавеза, а активности је наставио и у 2026. години.
Ипак, подаци из јула 2026. показују да је у пословним књигама и даље било евидентирано 5,4 милиона КМ обавеза за нето плате и топли оброк који су предмет принудне наплате, те 323.628 КМ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање из ранијих година.
Влада ФБиХ је 2021. године донијела одлуку о финансијској консолидацији Бинаса, којом је обухваћено 12,03 милиона КМ дуговања насталих до краја 2019. године. Ријеч је о обавезама за доприносе, порезе, комуналне услуге, дуговима према добављачима и запосленима.
Поступак је првобитно требао трајати до краја 2023. године, али је рок накнадно продужен до 31. децембра 2027. године.
Бинас је извијестио да је током 2025. године из властитих средстава измирио 4,22 милиона КМ главнице и 286.232 КМ трошкова принудне наплате по рјешењима Порезне управе ФБиХ.
Међутим, ревизорима нису презентоване комплетне информације и евиденције о свим извршеним плаћањима и обавезама обухваћеним консолидацијом, због чега није било могуће потврдити у којем је укупном износу поступак реализован.
Још важније, није потврђено да је Скупштина Бинаса донијела одлуку о повећању капитала у корист Федерације БиХ за дио обавеза обухваћених консолидацијом, како је предвиђено законом. Због тога ревизори нису могли потврдити ни исказани капитал друштва.
Ово је посебно значајно јер Федерација БиХ посједује 51 посто капитала Бинаса, док преосталих 49 одсто припада приватизованом капиталу.
Међу значајнијим приватним дионичарима су СИКТО д.о.о. Сарајево са 25,69 посто и ЗИФ Бонус д.д. Сарајево са 14,88 одсто.
Према евиденцији Регистра вриједносних папира, Бинас је на дан 24. фебруара 2026. имао 18 дионичара.
Добит од 15 милиона КМ, али и ранији губици од 20 милиона
Финансијска слика Бинаса додатно је сложена када се упореде овогодишња добит и резултати из претходних периода.
Добит за 2025. годину исказана је у износу од 15,17 милиона КМ, а акумулирана нераспоређена добит из ранијих периода износила је 8,70 милиона КМ. Истовремено, акумулирани губици из претходних година износили су 20,08 милиона КМ.
Законске резерве друштва износиле су свега 24.054 КМ, односно 0,23 одсто основног капитала, иако је законом и Статутом предвиђено да фонд резерви треба достићи најмање 25 посто основног капитала.
Ревизори су, уз то, утврдили да Бинас није процијенио вриједност залиха на начин прописан рачуноводственим стандардима, није правилно процијенио наплативост спорних потраживања, а нису евидентиране ни све обавезе по правоснажним судским пресудама. Због ових и других недостатака исказана добит не може се посматрати одвојено од питања поузданости финансијских извјештаја.
Против Бинаса се воде 695 судских спорова укупне вриједности 4.801.553 КМ.
Од тога је 678 радних спорова, који се углавном односе на тужбе радника због неисплаћених плаћа, топлог оброка, превоза, отпремнина и других накнада из ранијих периода. Преосталих 17 спорова односи се на тужбе добављача.
Правоснажне пресуде против друштва износе 3.941.361 КМ. Од тога се 3.214.962 КМ односи на 631 тужбу радника, а 726.399 КМ на 17 тужби добављача.
Ревизори су утврдили да по правоснажним пресудама нису евидентиране обавезе у укупном износу од 960.057 КМ.
У тај износ укључено је 460.709 КМ обавеза према добављачима и 499.348 КМ судских трошкова.
Међу значајнијим споровима с добављачима је и случај УНИС МОР-а из Бугојна, према чијој пресуди Бинас треба исплатити 333.303 КМ за преузету робу и извршене услуге.
Поред тога, за додатне судске поступке и пресуде који нису правоснажно окончани, а чија вриједност износи 360.844 КМ, Бинас није процијенио могуће исходе нити формирао одговарајућа резервисања.
Ревизори упозоравају да због неевидентираних обавеза по правоснажним пресудама акумулирана добит и обавезе нису приказане у стварном износу, док због непроцијењених спорова постоји и ризик да су расходи и обавезе потцијењени, а финансијски резултат прецијењен.
Ревизори су отворили и питање транспарентности набавки. Бинас је током 2025. године остварио промет с добављачима роба, услуга и радова у укупном износу од 31.584.298 КМ, али није располагао потпуним евиденцијама о проведеним набавкама.
У документацији нису садржане ни цијене набављених роба, услуга и радова, због чега ревизори нису могли потврдити да су набавке проведене према процедурама које је описало само друштво.
Бинас није донио интерне акте којима би се уредило планирање и провођење набавки, није сачинио план набавки нити успоставио вриједносно праћење проведених поступака.
Због тога није било могуће потврдити да су средства трошена уз осигурање конкурентности, једнаког третмана понуђача, транспарентности и најповољнијих услова за предузеће.
Ревизори су препоручили доношење интерних аката којима би се јасно уредиле процедуре набавки, уз појачан надзор Надзорног одбора над радом Управе у овом процесу.
Проблеми су утврђени и у годишњем попису имовине и обавеза. Иако су формиране централна и шест пописних комисија, њихови извјештаји углавном су садржавали описе проведених активности, без јасног навођења разлика између књиговодственог и стварног стања те без приједлога како поступити у случају утврђених неправилности.
У извјештајима је наведено да поједине машине нису у функцији, да нека средства с инвентурних листа нису пронађена, да значајан број рачунара није у функцији или се не може пронаћи, те да неке машине немају инвентурне бројеве. Ипак, није јасно утврђено да ли постоје вишкови или мањкови нити су предложене одговарајуће мјере.
Извјештај о попису није разматран ни усвојен од надлежних тијела друштва, а ревизорима није презентовано да је достављен и разматран у законском року. Због тога није било могуће потврдити да је пописом утврђено стварно стање имовине и обавеза нити да су књиговодствене евиденције усклађене са стварним стањем.
На крају 2025. године Бинас је, према извјештају о новчаним токовима, исказао 27,15 милиона КМ готовине и готовинских еквивалената, уз нето повећање готовине од 8,38 милиона КМ током године.
Ипак, расположиви новчани износ не отклања проблеме које су ревизори утврдили у евидентирању залиха, потраживања, обавеза и капитала.
Ревизорски налази тако указују да је, упркос исказаној добити и значајном износу готовине, потребно уредити рачуноводствене евиденције, поступке набавки, праћење производње, наплату потраживања и евидентирање судских обавеза како би финансијски извјештаји Бинаса поуздано приказивали његово стварно пословање.
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