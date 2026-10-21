БиХ и Црна Гора ће градити нови заједнички гранични прелаз

Аутор:АТВ редакција
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МУП Црне Горе припрема пројектну документацију за изградњу будућег заједничког граничног прелаза Шћепан Поље - Хум, на путном правцу Плужине - Фоча.
На шеснаестој сједници мјешовите комисије за праћење спровођења споразума између Владе Црне Горе и Вијећа министара БиХ разматрана су питања од значаја за унапређење граничног саобраћаја и сарадње двије државе.
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Посебна пажња посвећена је активностима на отварању нових заједничких граничних прелаза, након што су претходних година успостављени прелази Враћеновићи–Делеуша, на путном правцу Никшић–Билећа, и Зупци–Ситница, на територији БиХ.
"На састанку је саопштено да Министарство унутрашњих послова Црне Горе припрема пројектну документацију за изградњу будућег заједничког граничног прелаза Шћепан Поље–Хум, на Шћепан Пољу – Паклице (ЦГ), на путном правцу Плужине – Фоча. Упућен је захтјев Министарству просторног планирања, урбанизма и државне имовине у циљу израде идејног рјешења за изградњу будућег ЗГП у Паклицама", наводи се у саопштењу.
Из МУП-а Црне Горе појаснили су да ће изградња новог прелаза бити усклађена са радовима на мосту преко Таре и приступним саобраћајницама. За приступне саобраћајнице спроведена је тендерска процедура и потписан уговор са пројектантом, уз рок од девет мјесеци за завршетак пројектне документације, преноси РТЦГ.
Током састанка разговарано је и о будућем функционисању заједничких граничних прелаза у контексту европских интеграција Црне Горе и правила која уређују кретање преко шенгенских граница.
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Посебно је разматрано питање граничне контроле робе која подлијеже инспекцијском надзору, како би се обезбиједило ефикасније прелажење државне границе.
"Представници обје стране истакли су да спровођење заједничких граничних провјера на заједничким граничним прелазима доприноси поједностављењу и убрзању граничних процедура, рационалнијем коришћењу ресурса, јачању узајамног повјерења, унапређењу сарадње између граничних служби и ефикаснијем сузбијању и откривању свих облика прекограничног криминала", саопштено је након сједнице.
Разговарано је и о примјени Споразума о граничним прелазима за погранични саобраћај, којим се становницима пограничних подручја омогућава једноставније прелажење државне границе.
Како је наведено, пограничне пропуснице издају се у континуитету, а грађанима двије државе омогућено је да, осим преко два гранична прелаза за погранични саобраћај, границу прелазе и на 18 прелазних мјеста ван званичних граничних прелаза, уз одговарајућу пропусницу.
На сједници су учествовали представници министарстава унутрашњих послова и сигурности двије државе, граничних полиција, царинских и других надлежних институција, као и представник Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
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Сједницом су руководили Александар Вукчевић, предсједник црногорског дијела комисије, и Ермин Пешто, предсједавајући бх. дијела комисије.
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