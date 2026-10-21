У стравичном судару погинуо мушкарац, повријеђено више особа

Аутор:АТВ редакција
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Један мушкарац погинуо је данас, а шест особа је повријеђено у саобраћајној несрећи на путу Зрењанин-Нови Сад.
У судару који се десио око 16.20 сати учествовала су два теретна и два путничка возила.
Повријеђени су превезени у болницу.
(Танјуг)
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