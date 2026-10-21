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У стравичном судару погинуо мушкарац, повријеђено више особа

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21.10.2026 20:54

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Један мушкарац погинуо је данас, а шест особа је повријеђено у саобраћајној несрећи на путу Зрењанин-Нови Сад.

У судару који се десио око 16.20 сати учествовала су два теретна и два путничка возила.

Повријеђени су превезени у болницу.

(Танјуг)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

повријеђени

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