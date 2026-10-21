Вучић захвалио Додику: У недјељу побјеђујемо и за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Хвала Милораду Додику на пријатељству и за 14 година најближих односа Српске и Србије, рекао је Александар Вучић, носилац листе СНС-а Уједињена Србија.
"Хвала Милораду Додику на пријатељству! У недјељу побјеђујемо и за Србију и за Српску", истакао је Вучић у објави на друштвеним мрежама.
Вучић је посебно захвалио Додику јер се трудио и помагао како би показао колико је важна веза између Српске и Србије.
"Хвала му за свих ових 14 година најближих односа Српске и Србије у нашој историји", рекао је Вучић.
Вучић је навео да се нада побједи и истакао да то неће бити само побједа за људе у Србији него и за цијелу Републику Српску.
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Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Српска загледана у Србију
Додик, који је заједно са Вучићем, рекао је да је подршка њега и људи из Републике Српске апсолутна и да вјерује у Вучићеву побједу.
Истакао је да односи Српске и Србије никад нису били бољи и да не жели да то изгуби ни по коју цијену.
Искористио је прилику да позове све људе којима је стало до, како је рекао, српског народа, Републике Српске и Србије да подрже Вучића и његов тим како би се наставили и изградили још бољи односи.
"Хвала Вучићу за године сарадње", рекао је Додик.
Изразио је увјерење да ће годинама и деценијама он и Вучић водити народ на најбољи могући начин.
"Свједок сам Ацине енергије која је промијенила међународни положај Србије и то се не смије изгубити", закључио је Додик.
Подсјећамо, Милорад Додик присуствује великом предизборном скупу "Уједињена Србија" у Нишу, на којем је обраћајући се поручио, да је Српска загледана у Србију.
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