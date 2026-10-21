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Због ниског водостаја Рајне смањен раст њемачке привреде

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21.10.2026 19:12

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Фото: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Низак водостај Рајне смањио је раст њемачке привреде у трећем кварталу, саопштено је данас из Централне банке Њемачке.

Након снажног економског раста у првој половини године, Централна банка је предвидјела да ће опоравак привреде бити "ометен" у периоду између јула и септембра.

Канцеларија за статистику објавиће крајем седмице прву процјену економског раста Њемачке у трећем кварталу.

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Њемачка је као и други дијелови Европе претрпјела неуобичајено високу температуру током љета уз врло мало падавина.

Ријека Рајна, која тече кроз индустријско средиште Њемачке и саобраћајни је правац од кључне важности за превоз разне робе, од челика до хемикалија, биљежи рекордно низак водостај због чега на појединим мјестима немогуће њоме пловити.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

ријека Рајна

низак водостај

привреда

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