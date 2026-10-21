Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом

Аутор:АТВ редакција
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Трећу ноћ заредом у Паризу ће бити на снази полицијски час након вишедневних насилних протеста.
Полицијски час биће на снази од 23.00 часова до 6.00 часова сутра ујутро на Тргу Републике, гдје се обично одржавају демонстрације и у насељу Квартије де Халије.
Забрана кретања подједнако се односи на старије и на малољетне особе.
(Срна)
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