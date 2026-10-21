Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом

Полицијски час биће на снази од 23.00 часова до 6.00 часова сутра ујутро на Тргу Републике, гдје се обично одржавају демонстрације и у насељу Квартије де Халије.

Забрана кретања подједнако се односи на старије и на малољетне особе.

(Срна)