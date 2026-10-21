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Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом

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21.10.2026 18:03

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Трећу ноћ заредом у Паризу ће бити на снази полицијски час након вишедневних насилних протеста.

Полицијски час биће на снази од 23.00 часова до 6.00 часова сутра ујутро на Тргу Републике, гдје се обично одржавају демонстрације и у насељу Квартије де Халије.

Забрана кретања подједнако се односи на старије и на малољетне особе.

(Срна)

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Тагови :

Француска

протести у Француској

полицијски час

Протести у Европи

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