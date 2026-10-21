Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На обилазници око Бијељине због саобраћајне незгоде обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Обустава је на раскрсници од Обарске према АТЦ-у.
Свијет
Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом
Према фотографијама са лица мјеста, у удесу су учествовали возило брзе поште и камион. Од силине удара возило брзе поште се преврнуло поред пута. На лицу мјеста су и ватрогасци.
За сада нема информација о стању учесника у овој незгоди, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
54
18
47
18
40
18
35
18
25
Тренутно на програму