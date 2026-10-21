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Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

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21.10.2026 18:35

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

На обилазници око Бијељине због саобраћајне незгоде обустављен је саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Обустава је на раскрсници од Обарске према АТЦ-у.

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Према фотографијама са лица мјеста, у удесу су учествовали возило брзе поште и камион. Од силине удара возило брзе поште се преврнуло поред пута. На лицу мјеста су и ватрогасци.

За сада нема информација о стању учесника у овој незгоди, преноси Срна.

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Тагови :

Бијељина

Саобраћајна несрећа

АМС РС

обустављен саобраћај

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