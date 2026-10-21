Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

Обустава је на раскрсници од Обарске према АТЦ-у.

Свијет Француска: Полицијски час на снази трећу ноћ заредом

Према фотографијама са лица мјеста, у удесу су учествовали возило брзе поште и камион. Од силине удара возило брзе поште се преврнуло поред пута. На лицу мјеста су и ватрогасци.

За сада нема информација о стању учесника у овој незгоди, преноси Срна.