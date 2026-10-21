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Због ланчаног судара потпуно обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

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21.10.2026 17:49

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Саобраћај на магистралном путу између Коњица и Јабланице, у близини Рибићког моста, потпуно је обустављен због саобраћајне незгоде у којој је, према првим информацијама, учествовало више возила.

Према доступним информацијама, ријеч је о ланчаном судару, а засад нема потврђених података о томе да ли је неко повријеђен.

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Због обуставе саобраћаја формиране су километарске колоне возила из правца Сарајева и Мостара, што додатно отежава кретање на овој дионици магистралног пута.

Више информација о околностима незгоде, као и евентуално повријеђеним особама, биће познато након завршетка полицијског увиђаја.

(Аваз)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Коњиц

Јабланица

ланчани судар

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