Објављена посљедња књига Ведране Рудан: ''Продаваће се добро кад умрем''

Аутор:АТВ редакција
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Посљедња књига Ведране Рудан, насловљена "Као да ме има" је објављена, а уједно то је збирка њених најважнијих текстова насталих током готово три деценије.
Књижевница ју је припремала са сином Славеном Хрватином. Није дочекала излазак књиге, али је видјела њену прву верзију и одобрила избор текстова. Рудан је преминула 18. августа, у 77. години, након борбе с тешком болешћу.
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Збирка доноси колумне и записе које је Рудан објављивала од краја деведесетих до посљедњих мјесеци живота. Ту су текстови из Ферал Трибунеа, Национала и с њеног блога, међу њима они по којима је постала препознатљива, али и мање познати записи који показују њену личнију страну. За сада није познато када ће књига бити доступна у књижарама у Хрватској.
Хрватин је за часопис НИН рекао да је идеја о књизи настала почетком ове године, када се његова мајка већ готово двије године борила с болешћу. Предложио јој је да заједно приреде збирку њених најбољих текстова како би јој барем накратко скренуо мисли с лијечења. Рудан је приједлог прихватила уз свој препознатљиви црни хумор.
"То ће се добро продавати кад умрем", рекла је.
Хрватин је потом прегледао архиве, старе колумне, блог и мање познате текстове те саставио прву верзију књиге. Мајка се сложила с насловом "Као да ме има" и одредила којим текстом збирка треба завршити, а остале одлуке препустила је сину.
Хрватин је говорио и о посљедњим мјесецима мајчиног живота. Писање јој је, како каже, значило много и у најтежим фазама болести. Када више није могла радити за рачунаром, текстове је писала на мобителу и слала му их путем Воцапа.
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Њене колумне понекад су остављале утисак озбиљних сукоба мајке и сина, али Хрватин каже да је стварност била другачија. Годинама су сарађивали, он је водио њене интернетске странице и помагао јој у објављивању текстова. Заједно су се, каже, смијали када би медији из неке њене колумне извукли драматичан наслов о њиховом односу.
Од мајке памти савјет да за свој рад увијек тражи одговарајућу накнаду, а када је већ плаћен, да се не боји тражити више. Уз осмијех је признао да га још није у потпуности приијенио.
Волио би да је људи памте по спремности да се супротстави моћницима и јавно каже оно што се други нису усуђивали, а не само по виралним снимцима и провокативним изјавама, преноси Кликс.
Рудан је рођена 29. октобра 1949. у Опатији. Радила је као новинарка, колумниста, уредница и књижевница, а јавности је била позната по бритком језику, провокативним ставовима и бескомпромисним коментарима друштвених и политичких тема.
Књижевну каријеру почела је 2002. романом "Ухо, грло, нож". Међу њеним познатијим дјелима су "Љубав на посљедњи поглед", "Плес око Сунца" и "Доживотна робија". Књиге су јој преведене на више језика.
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О болести је отворено говорила и писала. Вијест о њеној смрти објављена је на њеној службеној страници ријечима "Ведрана је отишла на подручје без сигнала", како је раније сама пожељела да се јавност од ње опрости.
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