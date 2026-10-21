Додик: Република Српска уз Александра Вучића

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Предсједник Милорад Додик рекао је на предизборном скупу листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" у Нишу, да је Република Српска уз Александра Вучића и да се не смије дозволити да Србију неко оскрнави.
Додик је истакао да Вучић гарантује мир и стабилност, да ће наставити да гради одличне односе са Српском и да Србија мора имати државника и лидера који води овај народ.
"Тешки глобални процеси захтијевају државника који ће знати поставити политике земље и неће довести до дестабилизације. То може само Вучић, а све друго је импровизација и неодговорност. Вучићев тим и однос према Српској је заслужан, који нас је задужио. То је човјек који ће наставити да гради одличне односе са Српском. Неће ваљда српски народ бити онај који ће пропустити још једну шансу да дефинише стратешке односе са САД, као што има са Русијом, Кином и другим земљама. Он нам је будио наду, смисао живота. Ми у Српској смо загледани у Србију. Ми дијелимо идеју једне државе, иако су нас подијелили", додао је Додик.
Србија
Вучић захвалио Додику: У недјељу побјеђујемо и за Српску
Подсјетио је да се недавно састао са предсједником Русије Владимиром Путином, који је тада дао неупитну подршку Вучићу и Србији, јер Русија зна да цијени политику неувођења санкција.
Истакао је да је дошао у Ниш да каже да је побиједио на изборима у Републици Српској зато што зна да ће Вучић побиједити на изборима у Србији и да је све друго бесмислено.
"Ми у Републици Српској смо загледани у Србију и волимо је зато што је то наша земља. Живимо живот једног народа и једне државе. Живимо наш српски сан, шта год ко нам рекао", истакао је Додик.
Србија
Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Дијелимо идеју једне државе
Он је позвао све Србе са правом гласа да у недјељу, 25. октобра, на парламентарним изборима у Србији гласају за Александра Вучића и "Уједињену Србију".
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