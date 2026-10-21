Почела манифестација "Српски дани - мјесец српске културе у Мађарској"

Аутор:АТВ редакција
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Манифестација "Дани културе Срба у Мађарској" почела је у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Догађају присуствују предсједник Владе Саво Минић, министри, директор Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић и Његово вискокопреосвештенство митрополит будимски Лукијан, као и Његово преосвештенство епископ марчански Сава.
У оквиру ове манифестације отворена је и пригодна изложба.
Подсјећамо, предсједник Милорад Додик дочекао је синоћ митрополита будимског Лукијана, који готово четврт вијека ради на очувању православне вјере и националног идентитета Срба у Мађарској.
Додик је истакао његову посвећеност обнови светиња, очувању језика и обичаја и јачању српске заједнице, нагласивши да је важно да младе генерације чувају своје коријене и богату историју Срба у Мађарској.
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