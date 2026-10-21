Logo

Почела манифестација "Српски дани - мјесец српске културе у Мађарској"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 17:54

Коментари:

0
Манифестација "Дани културе Срба у Мађарској" почела је у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.
Фото: АТВ

Манифестација "Дани културе Срба у Мађарској" почела је у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци.

Догађају присуствују предсједник Владе Саво Минић, министри, директор Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић и Његово вискокопреосвештенство митрополит будимски Лукијан, као и Његово преосвештенство епископ марчански Сава.

У оквиру ове манифестације отворена је и пригодна изложба.

Дани културе Срба у Мађарској
Дани културе Срба у Мађарској
АТВ

Подсјећамо, предсједник Милорад Додик дочекао је синоћ митрополита будимског Лукијана, који готово четврт вијека ради на очувању православне вјере и националног идентитета Срба у Мађарској.

Додик је истакао његову посвећеност обнови светиња, очувању језика и обичаја и јачању српске заједнице, нагласивши да је важно да младе генерације чувају своје коријене и богату историју Срба у Мађарској.

Дани културе Срба у Мађарској
Дани културе Срба у Мађарској
АТВ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дани културе Срба у Мађарској

Влада Републике Српске

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.

Република Српска

Уклоњен увредљиви натпис са српске тробојке

1 ч

2
Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Слиједи анализа потрошње струје за домаћинства

2 ч

5
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.

Република Српска

Цвијановић са Тулијем о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора

2 ч

2
Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

Република Српска

Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 21.10.2026.

18

54

Мисија ОЕБС-а изразила забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима

18

47

Вучић захвалио Додику: У недјељу побјеђујемо и за Српску

18

40

Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Дијелимо идеју једне државе

18

35

Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима