Цвијановић са Тулијем о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.
"Овом приликом, саговорнику који је боравио у наступној посјети пожељела сам добродошлицу и успјешну дипломатску мисију у БиХ", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
Са новоименованим амбасадором ће се сутра састати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Разговарала сам данас у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.
Овом приликом, саговорнику који је боравио у наступној посјети пожељела сам добродошлицу и успјешну дипломатску мисију у БиХ.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 21, 2026
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