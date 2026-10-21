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Цвијановић са Тулијем о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора

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21.10.2026 16:32

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.
Фото: Cvijanovic_Z/X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.

"Овом приликом, саговорнику који је боравио у наступној посјети пожељела сам добродошлицу и успјешну дипломатску мисију у БиХ", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Са новоименованим амбасадором ће се сутра састати и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Кевин Тулије

Састанак

Резултати избора 2026

Политика

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