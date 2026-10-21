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Ове бањалучке улице сутра остају без струје

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21.10.2026 17:33

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Ове бањалучке улице сутра остају без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће у Бањалуци доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Др Војислава Ђеде Кецмановића, Симе Миљуша (бр. 44), Косте Јарића (бр. 2 и 207), Милоша Дујића (бр. 26 и 35), Вацлава Хавлика Вене (бр. 1) и Данила Перовића (бр. 8). струје неће имати од 9 до 12:00 часова.

Дијелови улица Церска (бр. 45), Манастира Грачаница, Милице Стојадиновић Српкиње, Саничких жетелаца (бр.34), Југ Богдана и Високих Дечана (бр. 4). без струје остају од 09:30 до 12:30 часова.

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Од 9 до 14 часова струје неће имати дијелови улица Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке,Дунавска и Јадранска као и дио насеља Пискавица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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