Ове бањалучке улице сутра остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова сутра ће у Бањалуци доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Др Војислава Ђеде Кецмановића, Симе Миљуша (бр. 44), Косте Јарића (бр. 2 и 207), Милоша Дујића (бр. 26 и 35), Вацлава Хавлика Вене (бр. 1) и Данила Перовића (бр. 8). струје неће имати од 9 до 12:00 часова.
Дијелови улица Церска (бр. 45), Манастира Грачаница, Милице Стојадиновић Српкиње, Саничких жетелаца (бр.34), Југ Богдана и Високих Дечана (бр. 4). без струје остају од 09:30 до 12:30 часова.
Република Српска
Уклоњен увредљиви натпис са српске тробојке
Од 9 до 14 часова струје неће имати дијелови улица Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке,Дунавска и Јадранска као и дио насеља Пискавица.
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