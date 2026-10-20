Гријање по оптимуму, кварови по старом

Аутор:Милица Марјановић
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Неколико топлијих дана довољно је да се отвори питање режима гријања и и прописаног оптимума. У становима се, према прописима, обезбјеђује температура од 20 степени, уз одступање од једног степена, a док се временске прилике мијењају, режим гријања остаје у оквирима прописаног оптимума.
"Режим производних и дистрибутивних система усклађује се са спољашњом температуром. Према Одлуци о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, Еко топлане су у обавези да потрошачима обезбиједе температуре гријаних простора 20 степени Целзијуса, уз могућност одступања +/- један степен", саопштено је из Еко топлана.
Да прописани оптимум није нужно и мјера комфора за свакога, сматра и предсједник Скупштине града. Температура у стану, каже, зависи и од изолације и квалитета столарије, али и од личног осјећаја. Потреба за прилагођавањем постоји, но конкретних промјена режима за сада нема.
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"Претпостављам да свако од нас осјећа комфор или обрнуто са 21 степен у самој просторији мислим да је потребно сигурно прилагођавати се и вањској температури али доста тога зависи од термоизолационих материјала столарије и вјерујем да ће они људи који се баве тиме изаћи са објашњењем да 21 степен можда није прихватљив за унутрашњи простор", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Док се о температури у становима може расправљати, дотрајала топловодна мрежа одавно је највећи проблем. Градоначелник тврди да су кварови након покретања система очекивани, али и да слиједи улагање од десет милиона марака у реконструкцију критичних дионица.
"Када пустите у систем сву енергију након дужег периода када није била грејна сезона имате кварове који су природни ми имамо кварове код 400 корисника преко 20 000 ви рачунајте да је то проценат статистичке грешке али ономе ко је проблем то је проблем ми идемо да ли је београдска улица да ли улица Јована Дучића или неки крајеви гдје смо уложили 200 000 сада улажемо 10 милиона", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Десет милиона марака звучи као озбиљан корак ка рјешењу, али за ову гријну сезону већ је касно, упозорава одборник Игор Мандић. Због скупштинских процедура и касног одобравања, озбиљнија реконструкција поново је на чекању.
"Ове године од озбиљне реконструкције топловодне мреже нема ништа, оно што је суштински проблем што су све чешћи кварови на топловодој мрежи и зато је проблем све израженији јер је мрежа стара кварови су чести и ту настају проблеми и даље су губици огромни ради се од 800 до 900 кубика на дневном нивоу", рекао је Игор Мандић, одборник листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.
Док се десет милиона марака најављује као рјешење, ова гријна сезона пролазиће без озбиљније реконструкције мреже. Кварови ће се санирати, губици остати, а систем који годинама чека обнову наставиће да зависи од привремених рјешења.
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