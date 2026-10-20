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У петак почињу "Бањалучки дани меда"

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20.10.2026 10:14

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мед пчеле
Фото: Pexel/ Adonyi Gábor

Манифестација "Бањалучки дани меда" која ће бити отворена у петак, 23. октобра, јединствена је прилика да се грађани упознају са локалним пчеларима, али и да се едукују о значају пчела за комплетан екосистем, изјавио је Срни Гостимир Радуловић, предсједник Удружења пчелара, особа са инвалидитетом и жена "Пчелица".

Радуловић је истакао значај подизања свијести грађана о значају куповине домаћег меда и других пчелињих производа, али и о томе колико пчеле доприносе очувању природних ресурса.

"Пчела врши опрашивање 70 одсто биљака које нас окружују, што значи да без њиховог вриједног рада не би било ни 70 одсто хране коју конзумирамо", рекао је Радуловић.

Он је навео да је ово прво издање манифестације, те изразио наду да ће се она из године у годину ширити по броју учесника, али и по садржајима који ће бити организовани у оквиру ње.

"Позивам пчеларе са бањалучке регије да се пријаве за учешће на манифестацији, за сада имамо 18 пријављених пчелара, који ће представити своје производе грађанима, а план нам је да ова манифестација заживи, те да у наредним годинама организујемо и предавања, као и посјете пчелињацима", истакао је Радуловић.

Манифестација ће бити отворена у 10.00 часова у Парку Петар Кочић и трајаће до недјеље, 25. октобра

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалучки дани меда

Мед

Бања Лука

манифестација

Парк Петар Кочић

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