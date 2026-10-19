Градска управа демантовала: Станивуковић није учесник снимања код Централног спомен-обиљежја

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука демантовао је наводе који су се појавили у медијима у вези са снимањем видеа код Централног спомен-обиљежја у Бањалуци истичући да градоначелник Драшко Станивуковић није учествовао у снимању.
"Наиме, поступајући по молби, коју је Градској управи, упутио предсједник Управног одбора продукције Унисон и извршни директор Пословне канцеларије Светог манастира Хиландар у Београду, припадници Професионалне територијално ватрогасно спасилачке јединице Града Бање Луке су на локацији Централног спомен-обиљежја, у суботу, 17.10.2026. у 16.30 часова, пружили техничку интервенцију за снимање спота Анђеле Кулић, младе вокалне солисткиње из Зворника, која је препознатљива по извођењу духовне, традиционалне и родољубиве музике.
Ријеч је о споту за пјесму „Српска република“ који се снима на више локација у Републици Српској и представља емотивну музичку причу посвећену управо Републици Српској, њеним природним љепотама, историји, традицији и народу.
Пројекат је дио мисије Светог манастира Хиландара према младима, под називом „Хиландарски светионик”, кроз коју, између осталог, пружа подршку младим талентованим људима, као у овом случају – Анђели Кулић.
Наиме, аутори спота су се обратили Градској управи за дозволе за кориштење локалитета на којима су снимани кадрови за потребе спота као и за помоћ у организацији контролисаног воденог ефекта за потребе једне сцене поменутог спота.
Одсјек за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Града Бања Лука, одговорио је потврдно на допис из Градске управе, те је тако и учињено. На интервенцији је учествовало једно возило и два ватрогасца.
Овим путем наглашавамо, да су капацитети Професионалне територијално ватрогасно спасилачке јединице такви, да могу, с обзиром на обим интервенција, истовремено интервенисати на пет различитих локација у истом временском интервалу, тако да су наводи појединих медијских кућа у овом случају, произвољни и нетачни", наводе из Градске управе.
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