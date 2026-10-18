Умичевић за АТВ: Градоначелник је прешао све границе својим понашањем

Аутор:Марија Милановић
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Одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука, Маринко Умичевић говорећи о актуелним дешавањима у Бањалуци попут траљаво започете гријне сезоне, саобраћајних гужви, промјене у наплати паркинга, казао је да у Бањалуци је једино сигурно да ништа на крају није испало сигурно.
„Шта се дешава, ни ми не знамо. Градоначелник прво заказује Дневни ред, који прво иде на Колегијум, Колегијум усвоји Дневни ред и за то треба најмање 15 дана и то значи да ни овај мјесец нема Скупштине Града“, поручује Умичевић за АТВ.
Умичевић се осврнуо на најаву о наплати паркинга у великом дијелу бањалучких улица, а за шта каже да је обична катастрофа.
„Мислим да то нема смисла. Он ради шта хоће. Свако се понаша како му дозволимо, све границе је прешао градоначелник својим понашањем. Он је на неки начин приватизовао град и буџет. Ми још увијек нисмо усвојили за 2025. годину, само за првих шест мјесеци је завршни рачун. То је криминал. То се пита и Влада Републике Српске, зашто је то тако“, поручује Умичевић.
Како Умичевић каже, драго му је да су грађани дигли глас против градње, као и других проблема, који се дешавају у Бањалуци.
„Тамо гдје смо некада ишли пет минута, сада идемо 35. Долази сезона зиме, шта смо ту до сада урадили“, питао је Умичевић.
Како наводи он, проблема је много, а када ће одборници у клупе, још увијек није познато с обзиром да се градоначелник Драшко Станивуковић у протеклим данима није много ни оглашавао.
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