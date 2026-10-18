Logo

Умичевић за АТВ: Градоначелник је прешао све границе својим понашањем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 19:26

Коментари:

2
одборник у Скупштини Града Бањалука
Фото: ATV

Одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука, Маринко Умичевић говорећи о актуелним дешавањима у Бањалуци попут траљаво започете гријне сезоне, саобраћајних гужви, промјене у наплати паркинга, казао је да у Бањалуци је једино сигурно да ништа на крају није испало сигурно.

„Шта се дешава, ни ми не знамо. Градоначелник прво заказује Дневни ред, који прво иде на Колегијум, Колегијум усвоји Дневни ред и за то треба најмање 15 дана и то значи да ни овај мјесец нема Скупштине Града“, поручује Умичевић за АТВ.

Умичевић се осврнуо на најаву о наплати паркинга у великом дијелу бањалучких улица, а за шта каже да је обична катастрофа.

„Мислим да то нема смисла. Он ради шта хоће. Свако се понаша како му дозволимо, све границе је прешао градоначелник својим понашањем. Он је на неки начин приватизовао град и буџет. Ми још увијек нисмо усвојили за 2025. годину, само за првих шест мјесеци је завршни рачун. То је криминал. То се пита и Влада Републике Српске, зашто је то тако“, поручује Умичевић.

Како Умичевић каже, драго му је да су грађани дигли глас против градње, као и других проблема, који се дешавају у Бањалуци.

„Тамо гдје смо некада ишли пет минута, сада идемо 35. Долази сезона зиме, шта смо ту до сада урадили“, питао је Умичевић.

Како наводи он, проблема је много, а када ће одборници у клупе, још увијек није познато с обзиром да се градоначелник Драшко Станивуковић у протеклим данима није много ни оглашавао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Маринко Умичевић

Драшко Станивуковић

Градска управа Бањалука

Саобраћајни колапс

грејна сезона

наплата паркинга Бањалука

Коментари (2)

Више из рубрике

Улица на Туњицама

Бања Лука

Блато, прашина и оштећени аутомобили: Улица на Туњицама као орање, Градска управа без одговора

1 д

1
Такси

Бања Лука

Поскупио такси у Бањалуци: Седам марака за најкраћу вожњу

1 д

0
Стамбена зграда у изградњи.

Бања Лука

Кирије у Бањалуци: Колико кошта кров над главом?

1 д

0
Да једна фотографија говори више од хиљаду ријечи, најбоље илуструју снимци Улице Благоја Паровића у бањалучком насељу Туњице, на дионици дугој 600 метара, која се протеже од Казнено-поправног завода Бањалука.

Бања Лука

Улица на Туњицама личи на њиву: Мјештани три мјесеца чекају санацију

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника

20

56

Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

20

24

Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

20

18

Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

20

10

Милан се коцкао са три гола предности: Аталанта била надомак великог повратка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима