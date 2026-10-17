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Улица на Туњицама личи на њиву: Мјештани три мјесеца чекају санацију

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17.10.2026 08:30

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Да једна фотографија говори више од хиљаду ријечи, најбоље илуструју снимци Улице Благоја Паровића у бањалучком насељу Туњице, на дионици дугој 600 метара, која се протеже од Казнено-поправног завода Бањалука.
Фото: Srna

Да једна фотографија говори више од хиљаду ријечи, најбоље илуструју снимци Улице Благоја Паровића у бањалучком насељу Туњице, на дионици дугој 600 метара, која се протеже од Казнено-поправног завода Бањалука.

Након завршетка изградње водоводне мреже у насељу Туњице, становници ове улице и сви они који њом пролазе, већ скоро три мјесеца преживљавају свакодневну агонију.

Саобраћајница је остављена у потпуно руинираном стању, подсјећа на преорану њиву, прекривена је десетинама дубоких ударних рупа, док мјештани непрекидно трпе несносну прашину, а након сваке кише и блато.

Бањалука - Туњице
Бањалука - Туњице
Srna

Из предузећа "Еко еуро тим", које је по уговору било у обавези да након завршетка пројекта санира коловоз и врати га у првобитно стање, мјештанима је речено да су оштећења превише озбиљна и распрострањена.

Из ове фирме истичу да парцијално "крпљење рупа" нема никаквог смисла, те да је на цијелој дионици гдје су извођени радови неопходно потпуно скидање старог и полагање новог асфалтног слоја, што треба да уради друго предузеће.

Деценијама чекани водовод тако је грађанима Туњица донио рјешење једног, али и отворио нови, велики инфраструктурни проблем којем се за сада не назире крај, преноси Срна.

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Тагови :

Бања Лука

Туњице

радови на путу

Водовод Бањалука

саобраћај

грађани критикују

Инфраструктура

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