Вирални интервју о којем сви причају: Огласиле се и репортерка и супруга

Аутор:АТВ редакција
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Чешка репортерка Сабина Јакшова огласила се након што је њен интервју с Давидом Оулехлом, тренером друголигашког клуба ФК Виагем Усти над Лабем, постао виралан на друштвеним мрежама.
Интервју је снимљен након што је његова екипа раније овог мјесеца поражена од СФЦ Опаве резултатом 3:2. Снимак је привукао велику пажњу јер је тренер током разговора избјегавао да погледа водитељицу.
Јакшова је у разговору за „СанСпорт“ похвалила Оулехлово понашање те открила да је његовој супрузи Луцие драго због пажње коју је интервју добио.
– Његова супруга пажљиво прати наше интервјуе и вјерујем да јој је било драго што је овај интервју постао виралан – рекла је Јакшова.
– Давид има врло јаку вољу и у клубу смо поносни на њега. Нисам примијетила да гледа у страну јер сам се концентрисала на оно што говори – додала је.
Признала је да није очекивала да ће снимак изазвати толику пажњу и изван граница Чешке.
#viralvídeo ⚽😍 ¡La pelea más difícil! La bella periodista que puso a prueba la fortaleza de un DT
Una entrevista pos partido de fútbol terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por una situación tan curiosa como divertida. El protagonista fue David Olehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, de la Segunda División de República Checa, quien debió afrontar una inesperada "batalla": mantener la mirada y la concentración mientras respondía las preguntas de la atractiva Sabina Jaksova.
📌 Una entrevista que explotó en las redes: las imágenes del encuentro entre el técnico y la reportera comenzaron a circular y despertaron todo tipo de comentarios.
📌 La batalla de las miradas: los usuarios bromearon sobre el esfuerzo del entrenador para mantener la vista en el rostro de su entrevistadora, que lucía una camiseta escotada y una elegante chaqueta blanca.
📌 La protagonista: Sabina Jaksova es una periodista checa que se incorporó recientemente al equipo de comunicación del club.
📌 Una nueva experiencia: la propia reportera contó que fue convocada por la dirigencia y que aceptó el desafío pese a no tener experiencia previa en ese trabajo.
📌 Furor en Internet: la escena trascendió el ámbito deportivo y convirtió a la joven periodista en una de las protagonistas de las conversaciones en redes sociales.
👀😜 Más allá del resultado del partido, las miradas se concentraron en la particular entrevista. Los internautas no tardaron en convertir el momento en motivo de bromas, destacando la aparente lucha interna del entrenador para responder con naturalidad mientras tenía enfrente a la bella comunicadora.
🎤 Por su parte, Jaksova aseguró que disfruta de su nueva función y que busca desenvolverse con autenticidad y comodidad. También dejó en claro que tiene sus propios límites y que no dudaría en expresarlos si alguna situación la incomodara.
💬 ¿Cómo evaluás la performance del entrenador en esta inesperada batalla por mantener la concentración?
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#SabinaJaksova #Fútbol #Viral #Entrevista #ANDigital— ANDigital (@ANDigitalOK) October 14, 2026
Како је навела, већ је навикла на препознатљивост у својој земљи, али ју је изненадило колико се прича проширила на међународном нивоу.
– Навикла сам на пажњу јер је ФК Виагем Усти над Лабем један од најпраћенијих клубова у Чешкој. Људи ме препознају у мојој земљи и популарна сам водитељица, али била сам пријатно изненађена што се ово овако проширило и изван наших граница – истакла је.
Дио јавности критиковао је и њен избор одјеће током интервјуа, али Јакшова сматра да за такве коментаре нема разлога.
– Не мислим да се облачим провокативно. Овдје у Чешкој је нормално да жена обуче лијепу одјећу и штикле када излази и жели лијепо да изгледа. Забава је у сржи нашег маркетинга и све остало је изграђено око тога. У Виагему вјерујемо да је фудбал попут шоу-бизниса. Разумијем да би неке људе обрадовало да сам покривена, али с друге стране, разочарала бих и много људи – казала је.
Чешка водитељица говорила је и о приватном животу, истичући подршку партнера, боксерског тренера Петра Петружалка, с којим има двоје дјеце.
– Мој партнер Петр и моја породица су ми огромна подршка. Имамо дивну везу пуну љубави – рекла је.
Јакшова је раније открила и како је добила посао водитељице у клубу. Понуда је, како је навела, стигла директно од управе.
– Управа клуба ме директно контактирала и дала ми понуду. Признајем да сам била срећна и изненађена у исто вријеме. Размишљала сам неко вријеме, али сам на крају рекла: „Зашто не? Покушаћу“. Међутим, нисам имала искуства, па сам све учила успут – казала је раније.
(Аваз)
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