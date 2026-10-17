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Вирални интервју о којем сви причају: Огласиле се и репортерка и супруга

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17.10.2026 09:17

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Чешка водитељица Сабина Јакшова огласила се након што је њен интервју с Давидом Оулехлом, тренером друголигашког клуба ФК Виагем Усти над Лабем, постао виралан на друштвеним мрежама. Интервју је снимљен након што је његова екипа раније овог мјесеца поражена од СФЦ Опаве резултатом 3:2. Снимак је привукао велику пажњу јер је тренер током разговора избјегавао да погледа водитељицу.
Фото: X/printscreen

Чешка репортерка Сабина Јакшова огласила се након што је њен интервју с Давидом Оулехлом, тренером друголигашког клуба ФК Виагем Усти над Лабем, постао виралан на друштвеним мрежама.

Интервју је снимљен након што је његова екипа раније овог мјесеца поражена од СФЦ Опаве резултатом 3:2. Снимак је привукао велику пажњу јер је тренер током разговора избјегавао да погледа водитељицу.

Супруга прати интервјуе

Јакшова је у разговору за „СанСпорт“ похвалила Оулехлово понашање те открила да је његовој супрузи Луцие драго због пажње коју је интервју добио.

– Његова супруга пажљиво прати наше интервјуе и вјерујем да јој је било драго што је овај интервју постао виралан – рекла је Јакшова.

– Давид има врло јаку вољу и у клубу смо поносни на њега. Нисам примијетила да гледа у страну јер сам се концентрисала на оно што говори – додала је.

Признала је да није очекивала да ће снимак изазвати толику пажњу и изван граница Чешке.

Изненађена реакцијама

Како је навела, већ је навикла на препознатљивост у својој земљи, али ју је изненадило колико се прича проширила на међународном нивоу.

– Навикла сам на пажњу јер је ФК Виагем Усти над Лабем један од најпраћенијих клубова у Чешкој. Људи ме препознају у мојој земљи и популарна сам водитељица, али била сам пријатно изненађена што се ово овако проширило и изван наших граница – истакла је.

Дио јавности критиковао је и њен избор одјеће током интервјуа, али Јакшова сматра да за такве коментаре нема разлога.

– Не мислим да се облачим провокативно. Овдје у Чешкој је нормално да жена обуче лијепу одјећу и штикле када излази и жели лијепо да изгледа. Забава је у сржи нашег маркетинга и све остало је изграђено око тога. У Виагему вјерујемо да је фудбал попут шоу-бизниса. Разумијем да би неке људе обрадовало да сам покривена, али с друге стране, разочарала бих и много људи – казала је.

Подршка породице

Чешка водитељица говорила је и о приватном животу, истичући подршку партнера, боксерског тренера Петра Петружалка, с којим има двоје дјеце.

– Мој партнер Петр и моја породица су ми огромна подршка. Имамо дивну везу пуну љубави – рекла је.

Јакшова је раније открила и како је добила посао водитељице у клубу. Понуда је, како је навела, стигла директно од управе.

– Управа клуба ме директно контактирала и дала ми понуду. Признајем да сам била срећна и изненађена у исто вријеме. Размишљала сам неко вријеме, али сам на крају рекла: „Зашто не? Покушаћу“. Међутим, нисам имала искуства, па сам све учила успут – казала је раније.

(Аваз)

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Тагови :

тренер

видео снимак

Новинар

супруга

Чешка

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