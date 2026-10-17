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Плави воз Јосипа Броза Тита поново у функцији

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17.10.2026 09:48

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Плави воз Јосипа Броза Тита поново у функцији
Фото: Instagram/flavioricardovassoler

Некада је био резервисан за Јосипа Броза Тита, свјетске државнике и угледне госте, а данас пружа прилику и другим путницима да осјете д‌јелић некадашњег луксуза. Чувени Плави воз, један од препознатљивих симбола бивше Југославије, и даље привлачи пажњу љубитеља историје, жељезнице и необичних путовања.

Некадашња Титова композиција данас се користи у туристичке и комерцијалне сврхе, а посебну пажњу изазива могућност резервације смјештаја у салон-вагонима који су некада били намијењени државном врху.

Плави воз није био обична жељезничка композиција. Ријеч је о својеврсној покретној резиденцији у којој су се луксуз, удобност и репрезентативан изглед спајали с практичним садржајима потребним за путовања на дуже релације.

Путницима су доступне двокреветне кабине уз доплату од 20 евра, док једнокреветна кабина кошта 45 евра. На те износе потребно је додати и цијену возне карте, која зависи од полазне станице и одабраног разреда.

Према објављеним цијенама, једносмјерна карта на релацији Земун – Бар износи 23,80 евра у другом, односно 35,60 евра (cca. 70 КМ) у првом разреду. Резервација обичног сједишта кошта додатна три евра.

Унутрашњост Плавог воза уређена је материјалима и детаљима који су требали нагласити његов посебан статус. Махагони, орах, украсне интарзије, вунени теписи, плиш и свила чинили су амбијент достојан високих државних делегација.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воз

Јосип Броз Тито

плави воз

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