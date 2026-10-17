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Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо

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17.10.2026 10:27

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Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо
Фото: Bugojno.info

Једна особа смртно је страдала у саобраћајној несрећи која се догодила на магистралној цести Бугојно - Горњи Вакуф-Ускопље, у мјесту Врбања, на подручју општине Бугојно.

Према доступним информацијама, возач је изгубио контролу над аутомобилом, који је потом слетио с коловоза. Сумња се да је узрок несреће била неприлагођена брзина.

Возач је од задобијених повреда преминуо, док за сада нема више информација о околностима које су довеле до несреће.

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Тагови :

несрећа

Бугојно

погибија

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