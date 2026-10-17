Тешка несрећа у БиХ, возач погинуо

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа смртно је страдала у саобраћајној несрећи која се догодила на магистралној цести Бугојно - Горњи Вакуф-Ускопље, у мјесту Врбања, на подручју општине Бугојно.
Према доступним информацијама, возач је изгубио контролу над аутомобилом, који је потом слетио с коловоза. Сумња се да је узрок несреће била неприлагођена брзина.
Возач је од задобијених повреда преминуо, док за сада нема више информација о околностима које су довеле до несреће.
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