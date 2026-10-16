Дјед осуђен на 18 година затвора због обљубе дјетета код Градишке

Аутор:Огњен Матавуљ
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Мушкарац Д.Г. неправоснажно је осуђен у Окружном суду у Бањалуци на 18 година затвора због стравичног случаја педофилије који је у септембру прошле године откривен у околини Градишке, потврђено за АТВ.
Ради се о једном од најгнуснијих случајева који је посљедњих година евидентиран у бањалучком региону, а у коме је жртва било дијете млађе од 10 година.
Оптуженик, који је дјед жртве, оглашен је кривим за кривична дјела обљубе са дјететом млађим од 15 година у стицају са искориштавањем дјеце за порнографију. Оглашен је кривим и за покушај обљубе дјетета млађег од 15 година.
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”Окружно јавно тужилаштво Бањалука оптужницу је подигло 19. фебруара 2026. године. У наведеном предмету Окружни суд у Бањалуци је 7. априла 2026. године донио пресуду којом је оптуженог Д.Г. огласио кривим и изрекао осуђујућу пресуду – казну затвора од 18 година. Пресуда није правоснажна”, навело је ОЈТ Бањалука у одговору АТВ-у.
Због заштите малодобне жртве, истрага и суђење у овом предмету су били затворени за јавност. О току поступка, од хапшења у септембру 2025. године до данас, полиција, тужилаштво и суд нису објавили ни једну званичну информацију или саопштење за јавност.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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