Лопов провалио у вртић, украдени лаптоп и храна

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа провалила је у просторије приватне предшколске установе "Дјечија Монтесори кућа" у Зеници, одакле су отуђени лаптоп и засад неутврђена количина прехрамбених производа.
Према информацијама МУП-а ЗДК, тешка крађа догодила се током ноћи између 14. и 15. октобра 2026. године, у улици Црквице.
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Провала је извршена у просторије приватне предшколске установе "Дјечија Монтесори кућа", чија је власница особа иницијала Н. К. из Зенице.
Том приликом починилац је отуђио један лаптоп и неутврђену количину прехрамбених производа.
На мјесту догађаја полицијски службеници Полицијске управе и извршили су увиђај.
Полиција наставља активности на расвјетљавању случаја, идентификацији починиоца и документовању кривичног дјела тешка крађа.
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За сада нема информација о идентитету особе која је извршила провалу нити о укупној вриједности украдених предмета.
(ЦрнаХроника)
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