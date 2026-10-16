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Лопов провалио у вртић, украдени лаптоп и храна

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16.10.2026 14:09

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Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.
Фото: АТВ

Непозната особа провалила је у просторије приватне предшколске установе "Дјечија Монтесори кућа" у Зеници, одакле су отуђени лаптоп и засад неутврђена количина прехрамбених производа.

Према информацијама МУП-а ЗДК, тешка крађа догодила се током ноћи између 14. и 15. октобра 2026. године, у улици Црквице.

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Провала је извршена у просторије приватне предшколске установе "Дјечија Монтесори кућа", чија је власница особа иницијала Н. К. из Зенице.

Том приликом починилац је отуђио један лаптоп и неутврђену количину прехрамбених производа.

На мјесту догађаја полицијски службеници Полицијске управе и извршили су увиђај.

Полиција наставља активности на расвјетљавању случаја, идентификацији починиоца и документовању кривичног дјела тешка крађа.

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За сада нема информација о идентитету особе која је извршила провалу нити о укупној вриједности украдених предмета.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Зеница

МУП ЗДК

Вртић

Пљачка

увиђај

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