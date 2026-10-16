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Права зимска идила на српској планини: Призори као усред јануара

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16.10.2026 13:04

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Права зимска идила уснимљена је данас на српској планини Голији, а гдје, судећи према видео снимцима са лица мјеста, снијег увелико веје.

Нестварне призоре поставила је Инстаграм страница "србију_упознај", па кратко написала - "Голија управо".

Како је објавио данас Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ), у Србији ће у суботу, 17. октобра бити умјерено до потпуно облачно вријеме, у Банату, централној и источној Србији понегдје са слабом кишом уз слаб и умјерен, на истоку земље повремено и јак западни и сјеверозападни вјетар, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

Најнижа температура биће од 0 до 7 степени, а највиша до 17 степени.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

планина Голија

Снијег

зимска идила

Србија

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