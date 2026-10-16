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Умрла жена Жике Шаренице! Велика туга у дому водитеља

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16.10.2026 13:19

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Умрла жена Жике Шаренице! Велика туга у дому водитеља

Супруга водитеља Жике Николића, Зорана Недић, преминула је у 64. години, сазнаје Телеграф.

Тужна вијест породицу најпознатијег водитеља потресла је прије четири дана, 10. октобра.

Њихова љубав трајала је пуних 30 година.

Зорана није вољела да се појављује у јавности, а била је највећа Жикина подршка током љубавне везе за коју су сви сматрали да је идеална.

Зорана је упловила у брак са Жиком 1995. године, а из претходног брака имала је ћерку Катарину, коју је водитељ прихватио и одгајао као своју.

Иначе, Жика и његова супруга прије неколико година преселили су се у стан у Београду на води, који је водитељ пазарио.

Била успјешна у бизнису

Његова супруга читавог живота бавила се економијом. На јавним догађајима са Жиком се готово никада није појавила, а то је била њихова заједничка одлука.

Упознали се на жељезничкој станици

У јавности никада није желио да прича о првом браку. Али зато је о својој другој супрузи Зорани Недић водитељ и те како волио да прича.

Наиме, 22. јула 1988. године, на железничкој станици, док је чекао трамвај за Калемегдан, упознао је Зорану и одмах започео заједнички живот са њом.

Случајност је довела до тога да се њих двоје упознају, пошто је Зорана претходно пропустила трамвај за Нови Београд, описао је Жика у једном интервјуу.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жика Николић

Преминула Зорана Недић

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