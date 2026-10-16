Умрла жена Жике Шаренице! Велика туга у дому водитеља

Аутор:АТВ редакција
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Супруга водитеља Жике Николића, Зорана Недић, преминула је у 64. години, сазнаје Телеграф.
Тужна вијест породицу најпознатијег водитеља потресла је прије четири дана, 10. октобра.
Њихова љубав трајала је пуних 30 година.
Зорана није вољела да се појављује у јавности, а била је највећа Жикина подршка током љубавне везе за коју су сви сматрали да је идеална.
Зорана је упловила у брак са Жиком 1995. године, а из претходног брака имала је ћерку Катарину, коју је водитељ прихватио и одгајао као своју.
Иначе, Жика и његова супруга прије неколико година преселили су се у стан у Београду на води, који је водитељ пазарио.
Његова супруга читавог живота бавила се економијом. На јавним догађајима са Жиком се готово никада није појавила, а то је била њихова заједничка одлука.
У јавности никада није желио да прича о првом браку. Али зато је о својој другој супрузи Зорани Недић водитељ и те како волио да прича.
Наиме, 22. јула 1988. године, на железничкој станици, док је чекао трамвај за Калемегдан, упознао је Зорану и одмах започео заједнички живот са њом.
Случајност је довела до тога да се њих двоје упознају, пошто је Зорана претходно пропустила трамвај за Нови Београд, описао је Жика у једном интервјуу.
(Телеграф)
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