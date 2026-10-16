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Русија заплијенила средства европских компанија

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16.10.2026 13:55

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Русија је извршила пљенидбу средстава четири компаније из Француске, Њемачке, Шведске и Белгије, наводи се у декрету руског предсједника Владимира Путина.

"Земље поријекла наведених фирми су један од фактора који је узет у обзир приликом доношења одлуке. Те земље су умијешане у илегално одузимање руске имовине", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Привремена администрација над имовином европских компанија предата је руским фирмама.

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Белгијска компанија "Онтекс" која има 350 запослених у Русији и руководи постројењем изван Москве, саопштила је да су обавијештени о декрету и да ће размотрити "адекватне поступке како би очували своја средства и наставили рад у тој земљи".

У саопштењу из Кремља истиче се да су мјере одговор на умијешаност држава ЕУ у директна непријатељства на борбеном пољу, али и да се, такође могу повући.

(Срна)

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Тагови :

Русија

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запљена

Европска унија

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