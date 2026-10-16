Русија заплијенила средства европских компанија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија је извршила пљенидбу средстава четири компаније из Француске, Њемачке, Шведске и Белгије, наводи се у декрету руског предсједника Владимира Путина.
"Земље поријекла наведених фирми су један од фактора који је узет у обзир приликом доношења одлуке. Те земље су умијешане у илегално одузимање руске имовине", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Привремена администрација над имовином европских компанија предата је руским фирмама.
Република Српска
"Велики интерес у Санкт Петербургу за излагање о Српској трагедији и усташкој идеологији"
Белгијска компанија "Онтекс" која има 350 запослених у Русији и руководи постројењем изван Москве, саопштила је да су обавијештени о декрету и да ће размотрити "адекватне поступке како би очували своја средства и наставили рад у тој земљи".
У саопштењу из Кремља истиче се да су мјере одговор на умијешаност држава ЕУ у директна непријатељства на борбеном пољу, али и да се, такође могу повући.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Хроника
4 ч0
Економија
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму