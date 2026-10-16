Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

Аутор:АТВ редакција
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Проширење нових санкција ЕУ Русији на бројна правна и физичка лица показује слабост Брисела, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је подсјетила да су санкције проширене на додатних 826 руских организација и 743 лица.
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Захарова је истакла да је Брисел исцрпио сва средства за вршење притиска на Русију, те да је из ЕУ нестао здрав разум, преноси Срна.
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