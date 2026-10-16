Рим продужио суспензију Шенгена са Шпанијом

Аутор:АТВ редакција
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Италија је продужила за још седам дана суспензију Шенгенског споразума са Шпанијом, изјавио је извор из италијанских власти.
Продужење суспензије Италије у складу је са противмјерама које је предузео Мадрид, који је суспендовао свој дио споразума са Римом до 22. октобра.
Исти извор наводи да ће се италијански министри унутрашњих послова састати у наредним данима како би пронашли друге облике сарадње.
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Италија је прва суспендовала Шенгенски споразум са Шпанијом 31. јула и у више наврата је продужавала мјеру, као одговор на масовни прилив миграната у шпанску енклаву Сеуту из сусједног Марока.
Мадрид је критиковао потез Рима у августу и окарактерисао га као неоправдан и супротан интересима ЕУ, те навео да је то дискриминација усмјерена против становништва Шпаније.
(Срна)
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