Тинејџер планирао напад на храм у САД: "Ја сам неонацист"

Аутор:АТВ редакција
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Америчка полиција спријечила је планирани напад на хиндуистички храм у близини Чикага након што је добила дојаву од осумњичениковог колеге.
Александрос Папоракис (19) из Палатајна у Илиноису оптужен је за терористичку пријетњу и незаконито посједовање оружја. Пред суд је изведен прекјуче, пише Би-Би-Си.
Истражитељи тврде да је Папоракис колеги с посла у ресторану „Тако Бел“ послао поруку о планираном нападу, након чега је овај одмах обавијестио надлежне органе. Шеф полиције у Палатајну Вилијам Норд потврдио је јуче да су у недјељу добили дојаву о плану за масовну пуцњаву.
Информацију је доставила особа која је од Папоракиса примила „забрињавајућу електронску поруку“. „Та комуникација била је пресудна да полиција сазна за цијели случај“, рекао је Норд. Америчка телевизијска мрежа Си-Би-Ес наводи да су тужиоци потврдили да је дојаву послала особа која ради с Папоракисом.
Према Нордовим ријечима, црвена „Хонда РДИкс“, регистрована на Папоракиса, у недјељу је око поднева ушла на паркиралиште хиндуистичког храма у предграђу Ауроре. Осумњичени је покушао да пуца, али му се оружје заглавило, након чега се одвезао кући, гдје живи с мајком.
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Како преноси телевизијска мрежа Ен-Би-Си Чикаго, Папоракис је у порукама колеги написао да му се пиштољ заглавио и да је побјегао „изузетно брзо“. По повратку кући, на интернету је тражио упутства за поправку оружја, а затим је позвао колегу и рекао му да и даље намјерава да изведе напад. Полиција вјерује да је дјеловао самостално.
Шеф полиције Норд изјавио је да су службеници претресли Папоракисов дом и пронашли пушку, напуњене оквире за муницију, стотине метака и панцирни прслук. Додао је да су открили и документ од осам страница који је саставио осумњичени, а који садржи екстремистичке ставове и детаље планираног напада.
У тим записима Папоракис се описао као „социопатски неонациста и заговорник надмоћи бијеле расе“, објавио је Си-Би-Ес. Полиција је испитала и његову мајку, али она, према наводима надлежних, није жељела да сарађује.
Хиндуистички храм, који су локални медији означили као мету планираног напада, саопштио је да уводи додатне мјере безбједности. Министарство спољних послова Индије саопштило је да овај инцидент „повећава забринутост због расно мотивисане нетрпељивости и мржње према Индији у САД“.
Амерички конгресмен из Илиноиса Раџа Кришнамурти изјавио је да је „згрожен“ овим догађајем. На Фејсбуку је објавио да он и његова породица посјећују тај храм и да су тамо били и прошле недјеље.
Шире подручје Чикага дом је једне од највећих индијско-америчких заједница у Сједињеним Америчким Државама, преноси Индекс.хр.
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