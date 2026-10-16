Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Алекс Брузевиц, савјетник америчког предсједника Доналда Трампа, огласио се на друштвеним мрежама демантујући писање "Политика" о смјени шефа Трамповог кабинета, Сузи Вајлс.
Трампов савјетник је на друштвеној мрежи Икс објавио изјаву коју је Трамп дао за Политико, а који поменути медиј није укључио у снимак који су објавили на друштвеним мрежама.
"Тотално лажне вијести. Сузи Вајлс је мој лојалан шеф кабинета са најдужим стажом - постоји разлог за то. Она је са мном од самог почетка, мој је савјетник од повјерења и ужива моје ПОТПУНО поверење", изјавио је Трамп.
“Total FAKE NEWS…Susie Wiles is my loyal and longest serving chief of staff — there is a reason for that… She has my COMPLETE confidence.”
Here is the quote that President Trump just gave to your outlet, why didn’t you include that in the screenshot you tweeted? 🤷🏻♂️ https://t.co/YvhnmhCZjm— Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) October 15, 2026
Трамп је истакао да "Политико" не мари за чињенице, интегритет ни поштено новинарство и да их је зато избацио из Бијеле куће.
Овакав потез "Политика" нашао се на мети критика на друштвеним мрежама.
"Ови људи су бесрамно непоштени. Они ће учинити све да створе раздор између Трампа и његовог кабинета, чак и ако то значи намјерно лагање читалаца", један је од коментара на Иксу.
Новинарка "Политика" је наставила да промовише ову обману, иако јој је Трамп лично рекао да то није било тачно.
Susie Wiles isn’t going anywhere.
Shame on @politico and @DashaBurns for omitting Trump’s response from the headline while including it in the Playbook newsletter.
I know because I received the email with Trump’s statement calling it “TOTAL FAKE NEWS.”
Yet, just 20 minutes ago, Dasha was STILL pushing this HOAX after Trump directly told her it wasn’t true.
These people are shamelessly dishonest. They’ll do anything to create a rift between Trump and his cabinet, even if it means deliberately lying to their readers. Absolutely disgraceful.— Gina Milan (@ginamilan_) October 15, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму