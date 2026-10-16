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Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

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16.10.2026 08:45

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Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin, Alex Brandon

Алекс Брузевиц, савјетник америчког предсједника Доналда Трампа, огласио се на друштвеним мрежама демантујући писање "Политика" о смјени шефа Трамповог кабинета, Сузи Вајлс.

Трампов савјетник је на друштвеној мрежи Икс објавио изјаву коју је Трамп дао за Политико, а који поменути медиј није укључио у снимак који су објавили на друштвеним мрежама.

"Тотално лажне вијести. Сузи Вајлс је мој лојалан шеф кабинета са најдужим стажом - постоји разлог за то. Она је са мном од самог почетка, мој је савјетник од повјерења и ужива моје ПОТПУНО поверење", изјавио је Трамп.

Трамп је истакао да "Политико" не мари за чињенице, интегритет ни поштено новинарство и да их је зато избацио из Бијеле куће.

Овакав потез "Политика" нашао се на мети критика на друштвеним мрежама.

"Ови људи су бесрамно непоштени. Они ће учинити све да створе раздор између Трампа и његовог кабинета, чак и ако то значи намјерно лагање читалаца", један је од коментара на Иксу.

Новинарка "Политика" је наставила да промовише ову обману, иако јој је Трамп лично рекао да то није било тачно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сузи Вајлс

Америка

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