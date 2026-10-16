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Медведев: Зеленски ујео руку која га храни

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16.10.2026 09:46

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Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Предсједник САД Доналд Трамп види предсједника Украјине Владимира Зеленског као препреку миру и пријетњу интересима Америке, након што је украјински лидер "ујео руку која га храни", оцијенио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"`Личност године` и `новог Черчила` његов некадашњи господар види као препреку миру и интересима САД, јер је до крви ујео руку која га храни", написао је Медведев на платформи "Макс".

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Медведев је истакао да Европљани, у исто вријеме, покушавају да убиједе Зеленског да буде стрпљивији и да сачека "пораз републиканаца на изборима у Конгресу САД" у новембру.

Трамп је јуче "Њузмаксу" изјавио да "није велики обожавалац Зеленског", који не жели да се пронађе рјешење за сукоб у Украјини.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Дмитриј Медведев

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

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