Медведев: Зеленски ујео руку која га храни

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп види предсједника Украјине Владимира Зеленског као препреку миру и пријетњу интересима Америке, након што је украјински лидер "ујео руку која га храни", оцијенио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"`Личност године` и `новог Черчила` његов некадашњи господар види као препреку миру и интересима САД, јер је до крви ујео руку која га храни", написао је Медведев на платформи "Макс".
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Медведев је истакао да Европљани, у исто вријеме, покушавају да убиједе Зеленског да буде стрпљивији и да сачека "пораз републиканаца на изборима у Конгресу САД" у новембру.
Трамп је јуче "Њузмаксу" изјавио да "није велики обожавалац Зеленског", који не жели да се пронађе рјешење за сукоб у Украјини.
(Срна)
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