Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је украјински предсједник Володимир Зеленски препрека за окончање сукоба у Украјини.
Трамп је за америчку медијску кућу "Њузмакс" рекао да ће мировни споразум бити једино могућ без Зеленског који, како каже, "није добар момак за преговоре".
"Он не жели договор. Тврди да хоће, али то не жели. Нисам велики обожавалац Зеленског", истакао је Трамп и изразио је очекивање да ће сукоб у Украјини ускоро бити завршен.
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Њемачка новинска агенција ДПА наводи да су се Трамп и Зеленски више пута спорили.
Зеленски је почетком седмице изразио жаљење након што је Трамп постигао сагласност са Москвом да Русија испоручи више од 300.000 тона дизела Америци и на глобално тржиште а заузврат је ублажио санкције.
Зеленски је у разговорима са британским новинаром Пирсом Морганом изразио жаљење што Украјина "губи снажног партнера".
(Срна)
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