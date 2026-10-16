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''Зеленски препрека за окончање сукоба''

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16.10.2026 08:37

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је украјински предсједник Володимир Зеленски препрека за окончање сукоба у Украјини.

Трамп је за америчку медијску кућу "Њузмакс" рекао да ће мировни споразум бити једино могућ без Зеленског који, како каже, "није добар момак за преговоре".

"Он не жели договор. Тврди да хоће, али то не жели. Нисам велики обожавалац Зеленског", истакао је Трамп и изразио је очекивање да ће сукоб у Украјини ускоро бити завршен.

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Њемачка новинска агенција ДПА наводи да су се Трамп и Зеленски више пута спорили.

Зеленски је почетком седмице изразио жаљење након што је Трамп постигао сагласност са Москвом да Русија испоручи више од 300.000 тона дизела Америци и на глобално тржиште а заузврат је ублажио санкције.

Зеленски је у разговорима са британским новинаром Пирсом Морганом изразио жаљење што Украјина "губи снажног партнера".

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Украјина

Америка

Русија

Володимир Зеленски

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