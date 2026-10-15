Фон дер Лајенова страхује од несташице гаса у Европи, предложила нови план

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен предложила је данас лидерима ЕУ да размотре успостављање стратешких резерви гаса на нивоу Уније, усљед забринутости да би Европа ове зиме могла да се суочи са несташицом, пише "Политико".
Европска складишта гаса, која пуне комерцијалне компаније, ове године имају рекордно ниске нивое залиха.
Због високих љетних цијена, условљених ратом у Ирану, смањена је тржишна мотивација за попуњавање залиха, а посљедица тога је да ЕУ улази у зиму недовољно припремљена.
Дипломатама још није јасно како би те резерве функционисале у пракси, а високи званичник ЕУ описао их је као дугорочну мјеру заштите од будућих поремећаја у снабдијевању.
Тај модел би би сличан постојећим државним резервама нафте и нафтних деривата.
Ранији документи о плановима за реорганизацију снабдијевања гасом предвиђају боље кризно управљање у компанијама.
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Међутим, ти планови не спомињу директно стратешке резерве које би владе биле обавезне да пуне до одређеног нивоа како би се компензовао мањак независно од тржишних услова.
Државе које се иначе ослањају на комерцијално пуњење складишта већ су ове године морале да промијене приступ, након што су уочена ограничења постојећег модела, преноси Срна.
Холандија је одлучила да субвенционише набавку енергената, за шта је издвојила готово милијарду евра, док Њемачка разматра успостављање властитих стратешких залиха.
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