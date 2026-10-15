Logo

Фон дер Лајенова страхује од несташице гаса у Европи, предложила нови план

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 22:54

Коментари:

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен предложила је данас лидерима ЕУ да размотре успостављање стратешких резерви гаса на нивоу Уније, усљед забринутости да би Европа ове зиме могла да се суочи са несташицом, пише "Политико".

Европска складишта гаса, која пуне комерцијалне компаније, ове године имају рекордно ниске нивое залиха.

Због високих љетних цијена, условљених ратом у Ирану, смањена је тржишна мотивација за попуњавање залиха, а посљедица тога је да ЕУ улази у зиму недовољно припремљена.

Дипломатама још није јасно како би те резерве функционисале у пракси, а високи званичник ЕУ описао их је као дугорочну мјеру заштите од будућих поремећаја у снабдијевању.

Тај модел би би сличан постојећим државним резервама нафте и нафтних деривата.

Ранији документи о плановима за реорганизацију снабдијевања гасом предвиђају боље кризно управљање у компанијама.

Друштвене мреже

Наука и технологија

Европска комисија забрањује употребу друштвених мрежа за млађе од 13 година?

Међутим, ти планови не спомињу директно стратешке резерве које би владе биле обавезне да пуне до одређеног нивоа како би се компензовао мањак независно од тржишних услова.

Државе које се иначе ослањају на комерцијално пуњење складишта већ су ове године морале да промијене приступ, након што су уочена ограничења постојећег модела, преноси Срна.

Холандија је одлучила да субвенционише набавку енергената, за шта је издвојила готово милијарду евра, док Њемачка разматра успостављање властитих стратешких залиха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урсула фон дер Лејен

Европа

гас

Европска комисија

Коментари (0)

Прочитајте више

Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме

Свијет

Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме

3 мј

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен (у средини) учествује на састанку са премијером Канаде Марком Карнијем (који није на слици) током 8. самита Европске политичке заједнице у Јеревану, у Јерменији, у понедјељак, 4. маја 2026. године.

Свијет

Захарова: Урсула је лажов

3 мј

0
Урсула Фон дер Лајен и Јаков Милатовић током Самита у Тивту

Регион

Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

4 мј

0
Фон дер Лајен: Приступање Црне Горе ЕУ на дохват руке

Свијет

Фон дер Лајен: Приступање Црне Горе ЕУ на дохват руке

4 мј

0

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Свијет

Тежак судар аутобуса и воза, повријеђено 19 људи

2 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Нова правила за странце у Њемачкој: Један регистар и брже признавање диплома љекарима

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Смртна казна за свакога ко убије ватрогасца

3 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Путин: Узвратићемо на нападе на рафинерије

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Фон дер Лајенова страхује од несташице гаса у Европи, предложила нови план

22

33

ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

22

22

Кошаркаши Партизана поражени од Фенербахчеа у Истанбулу

22

03

Мариновић: Нисмо ушли у утакмицу онако како смо требали, овакве пенале не смијемо себи дозволити

21

55

Јојић за АТВ: Са превеликим респектом смо изашли на утакмицу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима