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Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

Аутор:

АТВ
05.06.2026 20:51

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Урсула Фон дер Лајен и Јаков Милатовић током Самита у Тивту
Фото: КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен открила је, током самита ЕУ – Западни Балкан одржаног у Тивту, када би Црна Гора могла да уђе у Европску унију.

Како је рекла, циљ Црне Горе да постане 28. чланица Европске уније до 2028. године остварив.

"Црна Гора ће до 2028. године постати 28. чланица Европске уније и то је достижно“, поручила је Фон дер Лајен.

Додала је да је брзина којом Црна Гора спроводи реформе импресивна и позвала власти да наставе истим темпом.

Према њеним ријечима, циљ је да до краја ове или почетком наредне године буду затворена сва преговарачка поглавља, након чега би услиједила завршна фаза преговора и припрема Уговора о приступању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Урсула фон дер Лајен

Урсула фон дер Лејен

Јаков Милатовић

Европска унија

Црна Гора

Тиват

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