Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

Аутор:АТВ
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Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен открила је, током самита ЕУ – Западни Балкан одржаног у Тивту, када би Црна Гора могла да уђе у Европску унију.
Како је рекла, циљ Црне Горе да постане 28. чланица Европске уније до 2028. године остварив.
"Црна Гора ће до 2028. године постати 28. чланица Европске уније и то је достижно“, поручила је Фон дер Лајен.
Додала је да је брзина којом Црна Гора спроводи реформе импресивна и позвала власти да наставе истим темпом.
Према њеним ријечима, циљ је да до краја ове или почетком наредне године буду затворена сва преговарачка поглавља, након чега би услиједила завршна фаза преговора и припрема Уговора о приступању.
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