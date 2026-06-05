Еди Рама насмијао све изјавом о ЕУ - споменуо интимне односе

Аутор:АТВ
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Премијер Албаније Еди Рама привлачи све већу пажњу на Самиту Европска Унија - Западни Балкан који се одржава у Тивту у Црној Гори.
На истом скупу европских лидера налази се и предсједник Србије Александар Вучић који је данас имао важан састанак са предсједником Француске Емануелом Макроном који је имао ријечи хвале за Србију, а Рама је након вербалног сукоба са новинарком "ЦНН-а" имао и хит изјаву у вези придруживања Европској унији.
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У периоду између састанака, представници медија су успјели на кратко да га "ухвате" за брзу изјаву.
Новинаре је интересовало да ли Рама можда има нове информације у вези придруживања Албаније Европској унији.
"Постоје три ствари у животу које не можете да предвидите. То су: Бог, интимни односи и Европска унија", изјавио је Рама, преноси "Мондо".
Након тога је одмах продужио даље, претпоставља се на сљедећи састанак. Новинари су остали затечени, многи су се насмијали на његов коментар.
🤣 Albanian PM Edi Rama on when Albania will join the EU:— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
“There are three things you can't predict: God, sex and the EU.”
Probably the most accurate description of EU enlargement ever. pic.twitter.com/a8tGvClpul
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