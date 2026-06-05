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Еди Рама насмијао све изјавом о ЕУ - споменуо интимне односе

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:17

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Еди Рама насмијао све изјавом о ЕУ - споменуо интимне односе
Фото: Tanjug

Премијер Албаније Еди Рама привлачи све већу пажњу на Самиту Европска Унија - Западни Балкан који се одржава у Тивту у Црној Гори.

На истом скупу европских лидера налази се и предсједник Србије Александар Вучић који је данас имао важан састанак са предсједником Француске Емануелом Макроном који је имао ријечи хвале за Србију, а Рама је након вербалног сукоба са новинарком "ЦНН-а" имао и хит изјаву у вези придруживања Европској унији.

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У периоду између састанака, представници медија су успјели на кратко да га "ухвате" за брзу изјаву.

Новинаре је интересовало да ли Рама можда има нове информације у вези придруживања Албаније Европској унији.

"Постоје три ствари у животу које не можете да предвидите. То су: Бог, интимни односи и Европска унија", изјавио је Рама, преноси "Мондо".

Након тога је одмах продужио даље, претпоставља се на сљедећи састанак. Новинари су остали затечени, многи су се насмијали на његов коментар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Еди Рама

Европска унија

Сексуални односи

Албанија

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