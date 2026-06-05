Грађани узнемирени, зелена течност испуштена у ријеку

Аутор:АТВ
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Грађане Сарајева данас је узнемирио несвакидашњи призор на Вилсоновом шеталишту гдје је у корито ријеке Миљацке испуштена флуоресцентно зелена течност непознатог поријекла.
Према фотографијама и снимцима које су забиљежили пролазници, јарко зелена боја излијевала се из одводног канала директно у ријеку, стварајући упечатљив траг који се ширио низводно.
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Бројни грађани застајали су на мостовима и шеталишту покушавајући открити о чему је ријеч, док су се на друштвеним мрежама појавиле бројне спекулације.
За сада није познато да ли је ријеч о безопасној боји која се користи за испитивање водоводних и канализационих система или о могућем загађењу које би могло представљати пријетњу за околиш.
Грађани који су свједочили догађају изразили су забринутост због необичне појаве, истичући да овакав призор до сада нису виђали у центру Сарајева, пише "Црна хроника".
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Надлежне службе још се нису званично огласиле о узроку појаве флуоресцентно зелене течности у ријеци, нити је познато да ли су на терен упућени инспектори ради утврђивања поријекла и састава супстанце.
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