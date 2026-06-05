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Грађани узнемирени, зелена течност испуштена у ријеку

Аутор:

АТВ
05.06.2026 16:57

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Зелена течност испуштена у Миљацку
Фото: Screenshot / YouTube

Грађане Сарајева данас је узнемирио несвакидашњи призор на Вилсоновом шеталишту гдје је у корито ријеке Миљацке испуштена флуоресцентно зелена течност непознатог поријекла.

Према фотографијама и снимцима које су забиљежили пролазници, јарко зелена боја излијевала се из одводног канала директно у ријеку, стварајући упечатљив траг који се ширио низводно.

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Бројни грађани застајали су на мостовима и шеталишту покушавајући открити о чему је ријеч, док су се на друштвеним мрежама појавиле бројне спекулације.

За сада није познато да ли је ријеч о безопасној боји која се користи за испитивање водоводних и канализационих система или о могућем загађењу које би могло представљати пријетњу за околиш.

Грађани који су свједочили догађају изразили су забринутост због необичне појаве, истичући да овакав призор до сада нису виђали у центру Сарајева, пише "Црна хроника".

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Надлежне службе још се нису званично огласиле о узроку појаве флуоресцентно зелене течности у ријеци, нити је познато да ли су на терен упућени инспектори ради утврђивања поријекла и састава супстанце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Миљацка

ријека

Сарајево

загађење

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